Khám phá di sản thiên nhiên Đầm Thị Nại qua góc nhìn khoa học, nghệ thuật

Ngày 23/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) phối hợp Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức triển lãm “Đầm Thị Nại: Di sản thiên nhiên đáng được gìn giữ”.

Đầm Thị Nại có hệ sinh thái đa dạng

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/9/2026 đến 25/3/2027 tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo - ExploraScience Quy Nhơn, mang đến cho công chúng cơ hội khám phá một trong những hệ sinh thái ven biển quan trọng của Việt Nam qua góc nhìn khoa học, nhiếp ảnh, minh họa và phim tài liệu.

Đầm Thị Nại có diện tích khoảng 50km², là đầm phá lớn thứ hai của Việt Nam. Đầm kết nối với sông Kôn, sông Hà Thanh và thông ra Biển Đông, tạo nên một hệ sinh thái chịu tác động của thủy triều, dòng chảy sông theo mùa, các hiện tượng khí hậu và hoạt động của con người.

Triển lãm là một trong những kết quả của dự án hợp tác Pháp - Việt “Sống cùng các dòng sông”, do IRD, USTH và các đối tác khoa học phối hợp thực hiện, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam.

Từ tháng 4/2025 đến tháng 7/2026, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 8 đợt khảo sát thực địa, thu thập và phân tích hàng trăm mẫu nước, trầm tích.

Những dữ liệu này góp phần làm rõ cơ chế hoạt động của Đầm Thị Nại, sự biến đổi theo mùa, quá trình trao đổi giữa sông và biển, cũng như chất lượng môi trường của đầm.

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của Nicolas Cornet, Vũ Khôi Nguyên và Alexis Chaigneau; các minh họa nguyên bản của Paul Rey được thực hiện với sự phối hợp của các nhà khoa học trong dự án.

Bên cạnh đó, công chúng có thể xem phim tài liệu ngắn “Mùa Thị Nại” do Solène Ouillon thực hiện.

Thông qua sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, triển lãm giới thiệu những góc nhìn đa chiều về cảnh quan Đầm Thị Nại, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư sinh sống quanh đầm và các hoạt động sinh kế gắn với vùng nước này.

Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức về việc nghiên cứu, theo dõi và bảo tồn Đầm Thị Nại - một hệ sinh thái ven biển có giá trị đặc biệt.