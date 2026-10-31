Khám phá di sản qua lăng kính nghệ thuật đương đại tại DACC 2026

Từ 30/10 đến 8/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm diễn ra Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026), với hơn 20 hoạt động triển lãm, trình diễn, trải nghiệm và kết nối sáng tạo.

“Với chủ đề ‘Lịch sử của Ngày mai’, sự kiện truyền tải thông điệp: Di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được giữ gìn, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai.

Không gian trưng bày cổ vật, nơi kể về những giá trị của quá khứ.

Và hành trình đến tương lai với những vật dụng gắn liền với đời sống con người qua từng giai đoạn lịch sử.

Các vật dụng quen thuộc của thời bao cấp được đưa vào không gian trưng bày, gợi lại một giai đoạn đời sống đã qua.

Những hiện vật mang tính đặc trưng - cách điệu thể hiện cho một giai đoạn phát triển của Việt Nam.

Những bức ảnh chân dung tái hiện hình ảnh con người Việt Nam qua các thời kỳ, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Các tác phẩm nghệ thuật gợi lại những dấu mốc và đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử.

Khách tham quan trực tiếp trải nghiệm và tương tác với các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đương đại.

Những bức ký họa lưu giữ hình ảnh con người và dấu ấn thời gian.

Chủ đề chiến tranh được thể hiện qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Những chiếc túi trở thành chất liệu thể hiện ý tưởng sáng tạo trong không gian nghệ thuật.

Nghệ sĩ Marisa Srijunpleang (Thái Lan) giới thiệu tác phẩm “Bồng Bồng” tại DACC 2026.

Nghệ sĩ trực tiếp thực hiện các công đoạn sáng tạo, hoàn thiện tác phẩm.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh (bìa phải), Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, tham quan tác phẩm “Bồng Bồng” của nghệ sĩ Thái Lan Marisa Srijunpleang.

Không gian “Hồn tre đất Hội” giới thiệu những tác phẩm được tạo nên từ tre qua bàn tay sáng tạo của nghệ nhân Võ Tấn Tân.

Từ những thanh tre mộc mạc, nghệ nhân tạo hình các con vật quen thuộc như châu chấu, ong, bọ ngựa.

Tác phẩm ong tre với những chi tiết tạo hình từ chất liệu tre.

Tác phẩm bọ ngựa được tạo hình từ tre trong không gian “Hồn tre đất Hội”

Thông qua các hoạt động triển lãm, trình diễn và trải nghiệm, DACC 2026 kết nối những giá trị văn hóa, nghệ thuật với công chúng bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Sau lễ khai mạc tối 30/10, chuỗi sự kiện DACC 2026 kéo dài 10 ngày mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới tại Đà Nẵng như: các tour chuyên đề như “Game Tourane” và “Hành trình Di sản bảo tàng”; trải nghiệm các triển lãm “trong cuộn phim, khu rừng sống mãi”, “men theo con đường/một thực hành nhớ”; hay ghé thăm không gian trưng bày “Hồn tre đất Hội” của nghệ nhân Võ Tấn Tân…

Tối 30/10, Sự kiện Kết nối Nghệ thuật Sáng tạo Đà Nẵng 2026 (DACC 2026) với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai” (History of Tomorrow) chính thức khai mạc với hoạt động triển lãm đầy ấn tượng tại Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh Triều Phạm.

Bên cạnh đó, các buổi tọa đàm chuyên sâu, workshop nhiếp ảnh, phòng đọc mở “Điểm Tương Quan” cùng các chương trình múa đương đại như “Nếu hôm đó, trời mưa” và “Pajieng/Tái sinh” sẽ liên tục diễn ra, tạo nên hệ sinh thái sáng tạo sôi động, lan tỏa bản sắc văn hóa Đà Nẵng đến gần hơn với công chúng và du khách. DACC 2026 được kỳ vọng đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng du lịch Đà Nẵng phát triển thông qua các hoạt động nghệ thuật và công nghiệp văn hoá.

Ảnh Triều Phạm