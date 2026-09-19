Khám phá Di sản châu Âu ở Dinh thự Pháp tại TPHCM

Du khách tham quan Dinh thự Pháp tại TPHCM ngày 19-9. Video: MINH CHÂU

Du khách có thể tự tham quan Dinh thự Pháp theo hình thức số hóa, thông qua các mã QR và nội dung thuyết minh, để tìm hiểu về lịch sử cũng như những câu chuyện thú vị xoay quanh một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu cuối thế kỷ XIX.

Dinh thự Pháp được các kĩ sư Hải quân Pháp xây dựng vào năm 1872. Khu vực phòng khách của Dinh thự có rất nhiều cổ vật đại diện cho nghệ thuật trang trí và tâm linh tại Việt Nam vào thế kỷ XIX và XX. Một trong những tác phẩm được trưng bày tại đây là bức tranh sơn mài Đám rước (năm 1939), của danh họa Nguyễn Gia Trí.

Du khách khám phá Dinh thự Pháp. Ảnh: MINH CHÂU

Năm nay, chương trình được tổ chức với chủ đề Di sản nhiếp ảnh, nhân dịp kỷ niệm 200 năm nghệ thuật nhiếp ảnh. Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Adrien Jean, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Các tác phẩm của Adrien Jean khắc họa những địa danh, công trình kiến trúc và những mảnh ghép của di sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Pháp phối hợp cùng Hãng hàng không Pháp Air France tổ chức cuộc thi ảnh dành cho khách tham quan. Du khách được khuyến khích chụp lại hành trình khám phá Dinh thự Pháp. Quán quân của cuộc thi sẽ được nhận một vé máy bay khứ hồi TPHCM - Paris, do Air France tài trợ.

Nhân viên Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM ghi lại những hình ảnh đẹp tại sự kiện. Ảnh: MINH CHÂU

Ngày Di sản châu Âu là sáng kiến của Bộ Văn hóa Pháp, diễn ra lần đầu tiên năm 1984. Trong khuôn khổ Ngày Di sản châu Âu, công chúng sẽ có cơ hội tham quan những công trình thường ngày không mở cửa đón khách do được sử dụng vào mục đích khác.