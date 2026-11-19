Ngày Văn hoá Việt Nam

Với hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh về gần 60 công trình kiến trúc, triển lãm mở ra cơ hội tìm hiểu lịch sử kiến trúc và diện mạo đô thị Việt Nam qua những tư liệu gốc quý giá.

Triển lãm được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), góp phần đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, đồng thời thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực lưu trữ.

Triển lãm diễn ra vào ngày 23/11 tại Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu, số 12 Đào Tấn, Hà Nội. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, sự kiện diễn ra trong bối cảnh cơ quan lưu trữ hai nước đã phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào Danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025.

Việc giới thiệu những tài liệu có giá trị tại triển lãm góp phần khẳng định ý nghĩa lịch sử, tính xác thực của khối tư liệu, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn và phát huy di sản tư liệu.

Với nguồn tư liệu phong phú, triển lãm được chia thành hai phần nội dung chính. Phần thứ nhất giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu tại nhiều địa phương trên cả nước, qua đó tái hiện dấu ấn kiến trúc Pháp trong không gian đô thị Việt Nam giai đoạn 1858-1945.

Thông qua các bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan, người xem có thể tìm hiểu quá trình hình thành, biến đổi của từng công trình, cũng như sự giao thoa, tiếp biến giữa phong cách kiến trúc Pháp với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam. Nhiều công trình kiến trúc từ giai đoạn này đã trở thành một phần trong diện mạo đô thị, gắn bó với đời sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân.

Phần thứ hai tập trung vào các tài liệu về quy hoạch đô thị, phản ánh quá trình tổ chức không gian, hình thành và phát triển diện mạo các đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858-1945. Những bản đồ, bản vẽ và hồ sơ quy hoạch giúp công chúng hình dung sự thay đổi cấu trúc đô thị qua từng thời kỳ, đồng thời nhận diện mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tài liệu lưu trữ về Bưu điện Huế. Ảnh: BTC

Không chỉ mang đến góc nhìn lịch sử về những công trình kiến trúc tiêu biểu, triển lãm còn gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa đối với công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, việc nghiên cứu lịch sử quy hoạch, nhận diện các giá trị kiến trúc và những lớp di sản hình thành qua thời gian có ý nghĩa quan trọng trong việc hài hòa giữa yêu cầu phát triển mới với bảo tồn bản sắc, cảnh quan và chiều sâu văn hóa đô thị.

Với cách tiếp cận kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, thiết kế trưng bày, trình chiếu và các giải pháp công nghệ hiện đại, triển lãm hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn đối với người dân, du khách, đặc biệt là những người quan tâm đến lịch sử, kiến trúc, quy hoạch và di sản.

Thông qua việc công bố những tư liệu lưu trữ quý giá, triển lãm không chỉ giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với những chứng cứ lịch sử mà còn góp phần nâng cao giá trị của tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu, bảo tồn và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.