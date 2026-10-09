Khám phá dấu ấn kiến trúc Hội An dịp cuối năm

Các lựa chọn bao gồm hành trình khám phá dấu ấn kiến trúc Hội An cùng hướng dẫn viên, trải nghiệm thiền nổi trên mặt nước, tham gia Học viện Nấu ăn hoặc thưởng thức bữa trưa ba món tại nhà hàng Lá Sen.

Tháng 12/2026, Four Seasons Resort The Nam Hai, Hội An đánh dấu 10 năm phát triển với nhiều hoạt động và trải nghiệm dành cho du khách. Nhân dịp này, khu nghỉ dưỡng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, đồng thời nhìn lại hành trình phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng gắn với văn hóa, kiến trúc và cảnh quan miền Trung.

Theo thông tin từ khu nghỉ dưỡng, chương trình ưu đãi áp dụng cho kỳ nghỉ tối thiểu ba đêm trong thời gian từ ngày 20/11 đến 20/12/2026. Khách lưu trú được hưởng bữa sáng hằng ngày dành cho hai người và lựa chọn hai trong số các trải nghiệm được thiết kế riêng.

Các lựa chọn bao gồm hành trình khám phá dấu ấn kiến trúc Hội An cùng hướng dẫn viên, trải nghiệm thiền nổi trên mặt nước, tham gia Học viện Nấu ăn hoặc thưởng thức bữa trưa ba món tại nhà hàng Lá Sen. Du khách cũng có thể chọn tiệc trà chiều tại Sol & Sao, không gian bên biển của khu nghỉ dưỡng.

Chương trình được xây dựng xoay quanh bốn yếu tố gồm văn hóa, sức khỏe, thiết kế và ẩm thực. Thay vì chỉ tập trung vào dịch vụ lưu trú, các trải nghiệm hướng đến việc kết hợp thời gian nghỉ ngơi với tìm hiểu đời sống, di sản và những nét đặc trưng của vùng đất Hội An.

Trong 10 năm qua, Four Seasons Resort The Nam Hai từng bước phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, từ nâng cấp biệt thự, đổi mới thực đơn đến mở rộng những chương trình chăm sóc sức khỏe.

Các biệt thự một phòng ngủ và biệt thự gia đình được làm mới nội thất, kết hợp tiện nghi hiện đại với những chi tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà vườn xứ Huế. Trong khi đó, biệt thự Signature ba phòng ngủ có hồ bơi được thiết kế theo phong cách ven biển đương đại, hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình nhiều thế hệ và nhóm bạn.

Ở lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng Lá Sen giới thiệu thực đơn lấy cảm hứng từ vùng duyên hải miền Trung, sử dụng các nguyên liệu theo mùa và rau củ từ khu vườn hữu cơ của khu nghỉ dưỡng. Nhà hàng NAYUU phát triển trải nghiệm omakase Nhật Bản với thực đơn theo mùa, trong khi Sol & Sao mang đến không gian thưởng thức cocktail, tapas Việt Nam bên bờ biển.

Các hoạt động khám phá văn hóa cũng là một phần trong chương trình nghỉ dưỡng. Du khách có thể tham gia những hành trình tìm hiểu làng nghề thủ công truyền thống, đời sống ven sông và ẩm thực địa phương, hoặc tổ chức các chuyến tham quan riêng đến Phố cổ Hội An, Quần thể Di tích Cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn.

Bên cạnh đó, Heart of the Earth Spa phát triển các liệu trình chăm sóc sức khỏe kết hợp thiền và yoga. Những hoạt động này hướng đến nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và cân bằng tinh thần trong kỳ nghỉ.

Ông Marcel Oostenbrink - Tổng Giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hai, cho biết sau một thập kỷ, khu nghỉ dưỡng tiếp tục duy trì những giá trị tạo nên bản sắc riêng, đồng thời đổi mới để đáp ứng kỳ vọng của du khách. Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị mong muốn tạo thêm cơ hội để khách lưu trú khám phá và kết nối sâu sắc hơn với di sản, văn hóa và vẻ đẹp của Hội An.

Trong hành trình hoạt động, khu nghỉ dưỡng đã liên tục được Forbes Travel Guide xếp hạng Năm Sao trong tám năm. Năm 2026, đơn vị cũng được trao hai Michelin Key trong hệ thống Michelin Guide Hotels tại Việt Nam.