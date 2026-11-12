Khám phá đặc sản địa phương tại triển lãm AgroViet 2026

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 diễn ra từ ngày 12 đến 15/11/2026 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch Kinh tế và thương mại (số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội). (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sự kiện quy tụ hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 250 gian hàng tiêu chuẩn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Điểm mới của hội chợ năm 2026 trưng bày sang lĩnh vực công nghệ, thiết bị bảo vệ môi trường; bổ sung Không gian dành riêng cho sản phẩm khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Để thuận tiện cho khách tham quan và giao dịch, Ban Tổ chức đã phân chia không gian hội chợ thành 5 khu vực trưng bày chuyên biệt, bám sát chủ đề “Phát huy truyền thống - Kiến tạo tương lai xanh.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hội chợ năm nay có sự góp mặt của 100 - 120 gian hàng tiêu chuẩn của 26 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các gian hàng quy tụ sản vật của các địa phương dọc dài đất nước. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hàng loạt đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được giới thiệu tại sự kiện. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông qua Hội chợ, tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của các địa phương tiếp tục được quảng bá rộng rãi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Qua đó, tạo điều kiện kết nối, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.” (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các gian 50 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày các sản phẩm máy nông nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, phân bón hữu cơ cho nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài ra, tại hội chợ có giới thiệu các mô hình kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp là kết quả nghiên cứu khoa học của ngành nông nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với nhiều hoạt động thiết thực, AgroViet 2026 kỳ vọng mang lại cho các đơn vị, doanh nghiệp thêm nhiều cơ hội tiếp cận và phát triển sản xuất nông nghiệp 4.0, tạo giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)