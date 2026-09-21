Khám phá Costa Rica qua 7 điểm đến nổi bật nhất

Từ những điểm lướt sóng nổi tiếng đến các khu rừng mây, quốc gia Trung Mỹ này mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách yêu thiên nhiên và khám phá.

Costa Rica được xem là một trong những điểm đến có sự đa dạng sinh học nổi bật, đồng thời cung cấp nhiều hoạt động như yoga, quan sát chim, lướt sóng, trekking trong rừng, tắm suối nước nóng, lặn biển và khám phá núi lửa.

Hiếm khi có ai chỉ đến thăm một lần. Thay vào đó, hầu hết mọi người dường như đều yêu thích nơi này và quay lại nhiều lần, hoặc là đến những địa điểm yêu thích cũ, hoặc là để trải nghiệm những điều mới mẻ.

Arenal và La Fortuna – thiên nhiên, núi lửa và suối nước nóng

La Fortuna là điểm xuất phát lý tưởng để khám phá núi lửa Arenal. Khu vực này kết hợp khá hài hòa giữa các hoạt động mạo hiểm và những trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên.

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Du khách có thể tìm thấy nhiều hoạt động như ngâm mình trong suối nước nóng, chèo thuyền vượt thác, khám phá tán rừng nhiệt đới hoặc chèo thuyền và lướt ván trên hồ Arenal.

Một điểm đáng chú ý khác là thác La Fortuna, nơi dòng nước đổ xuống từ độ cao khoảng 200 feet, tương đương hơn 60 m. Du khách có thể đi bộ đến chân thác và bơi trong khu vực được phép.

Nhờ sự kết hợp giữa núi lửa, rừng nhiệt đới, hồ nước và suối khoáng nóng, Arenal và La Fortuna là một trong những khu vực phù hợp với du khách muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng một hành trình.

Nosara – thiên đường lướt sóng và nghỉ dưỡng

Nếu Arenal nổi bật với núi lửa thì Nosara lại được biết đến với văn hóa lướt sóng và phong cách sống hướng đến sức khỏe.

Thị trấn ven biển này có nhiều lớp học yoga, cơ sở chăm sóc sức khỏe, nhà hàng chú trọng thực phẩm lành mạnh cùng những bãi biển có điều kiện lý tưởng cho môn lướt sóng.

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Bãi biển Playa Guiones là một trong những bãi biển có sóng ổn định, phù hợp với nhiều trình độ khác nhau. Du khách từ người mới bắt đầu đến những người đã có kinh nghiệm đều có thể tìm thấy các lớp học và trường dạy lướt sóng tại đây.

Không khí tại Nosara khá thư thái, tạo nên sự kết hợp giữa thể thao biển, thiên nhiên và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Manuel Antonio – nơi dễ bắt gặp động vật hoang dã

Không phải lúc nào du khách cũng phải đi sâu vào những khu rừng hẻo lánh mới có thể quan sát động vật hoang dã ở Costa Rica.

Vườn quốc gia Manuel Antonio là một trong những trường hợp đặc biệt. Khu vực này có quần thể động vật phong phú, trong đó nổi bật là lười, khỉ sóc, chim toucan và khỉ mũ mặt trắng.

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Các tuyến đường đi bộ tương đối nhẹ nhàng chạy qua khu rừng ven biển, đồng thời đưa du khách đến những bãi biển có cảnh quan ấn tượng.

Thị trấn Quepos nằm gần vườn quốc gia, cung cấp nhiều dịch vụ cho du khách. Đây cũng là nơi có thể thưởng thức các món ăn địa phương của Costa Rica, thường được gọi là ẩm thực Tico.

San Jose – đừng chỉ xem là điểm quá cảnh

Thủ đô San Jose thường được du khách sử dụng như điểm trung chuyển khi đến Costa Rica. Tuy nhiên, theo Conde Nast Traveler, thành phố này đáng để dành thời gian khám phá thay vì chỉ ghé qua trong thời gian ngắn.

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San Jose và khu vực Central Valley xung quanh là vùng nổi tiếng với cà phê. Du khách có thể tham gia các tour khám phá đồn điền cà phê và tìm hiểu quá trình sản xuất loại hạt được đánh giá cao trên thị trường quốc tế.

Từ thành phố, du khách cũng có thể thực hiện các chuyến đi trong ngày đến khu vực núi lửa Poas và Irazu.

Ngay tại trung tâm San José, du khách có thể khám phá Bảo tàng Vàng, Nhà hát Quốc gia được xây dựng năm 1897 cùng nhiều công trình nghệ thuật công cộng và tranh tường.

Thành phố cũng sở hữu một trong những nền ẩm thực được đánh giá là giàu sức sáng tạo tại khu vực Trung Mỹ.

Monteverde – khu rừng mây xanh giữa những tầng mây

Monteverde là một trong những điểm đến nổi bật dành cho du khách yêu thiên nhiên và quan sát chim. Khu vực này nổi tiếng với rừng mây, nơi những đám mây thường bao phủ tán cây cao, tạo nên khung cảnh xanh mướt đặc trưng.

Monteverde được xem là một trong những trung tâm quan sát chim nổi bật của Costa Rica. Du khách có cơ hội bắt gặp những loài chim có màu sắc đặc trưng và được nhiều người yêu thích.

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Khu bảo tồn Monteverde, Khu bảo tồn Santa Elena và Khu bảo tồn Curi-Cancha nằm gần nhau, tạo thành mạng lưới những địa điểm lý tưởng để đi bộ xuyên rừng và quan sát động vật hoang dã.

Bên cạnh thiên nhiên, khu vực này cũng có các tour khám phá cà phê, giúp du khách tìm hiểu thêm về một trong những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Costa Rica.

Puerto Viejo và bờ biển Caribbean phía Nam

So với bờ biển phía Tây thường được du khách biết đến nhiều hơn, Puerto Viejo và khu vực Caribbean phía Nam mang đến một diện mạo khác của Costa Rica.

Nơi đây chịu ảnh hưởng đan xen của văn hóa Afro-Caribbean, người bản địa Bribri và cộng đồng Mỹ Latin. Sự giao thoa này thể hiện rõ trong ẩm thực, âm nhạc và đời sống địa phương.

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Puerto Viejo là thị trấn trung tâm với nhiều nhà hàng, quán bar và cửa hàng. Từ đây, du khách có thể tiếp cận Khu bảo tồn động vật hoang dã Gandoca-Manzanillo, nơi nổi tiếng với các khu vực rùa biển lên bờ làm tổ.

Với những người yêu lướt sóng, Salsa Brava là một địa điểm đáng chú ý. Đây là một trong những điểm lướt sóng nổi tiếng với những con sóng mạnh của Costa Rica.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần quan trọng tạo nên nét khác biệt của vùng bờ biển này.

Corcovado và bán đảo Osa – vùng đất dành cho người yêu thiên nhiên

Ở phía nam Costa Rica, bán đảo Osa là nơi có Vườn quốc gia Corcovado, một trong những điểm đến đặc biệt nhất dành cho những người muốn trải nghiệm thiên nhiên hoang dã.

National Geographic từng gọi Corcovado là “một trong những nơi có mức độ đa dạng sinh học mạnh mẽ nhất trên Trái đất”.

Khu rừng này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có lợn vòi, vẹt đỏ và cả bốn loài khỉ bản địa của Costa Rica. Du khách may mắn thậm chí có thể bắt gặp báo đốm.

Ảnh: getty

Tuy nhiên, hành trình đến Corcovado không đơn giản. Du khách có thể phải di chuyển bằng máy bay nhỏ hoặc thực hiện một chuyến lái xe dài, sau đó tiếp tục đi thuyền để đến những khu vực xa xôi trên bán đảo Osa.

Đổi lại, nơi đây có lượng du khách ít hơn và mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên hơn. Những khu vực ven biển của bán đảo cũng có điều kiện phù hợp cho hoạt động lướt sóng.

Costa Rica sở hữu nhiều dạng cảnh quan trong một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ. Từ núi lửa Arenal, những bãi biển nhiều sóng ở Nosara đến rừng mây Monteverde và vùng hoang dã Corcovado.

Mỗi khu vực lại mang một màu sắc riêng. Du khách có thể tìm đến La Fortuna để khám phá núi lửa và suối nóng, Nosara để lướt sóng, Manuel Antonio để quan sát động vật, San José để tìm hiểu văn hóa và cà phê, Monteverde để đi bộ trong rừng mây hay Puerto Viejo để khám phá văn hóa Caribbean.

Trong khi đó, bán đảo Osa và Vườn quốc gia Corcovado mang đến một hành trình thiên về thiên nhiên hoang dã và những trải nghiệm sâu hơn.

Sự đa dạng ấy khiến Costa Rica trở thành điểm đến phù hợp cho nhiều kiểu du lịch, từ nghỉ dưỡng, thể thao, khám phá văn hóa đến những chuyến đi dành riêng cho người yêu thiên nhiên và động vật hoang dã.