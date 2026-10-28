Khám phá công nghệ lòng nồi titan và cơ chế áp suất biến thiên trên nồi cơm Xiaomi Mijia 3L

Xiaomi vừa mở rộng danh mục thiết bị gia dụng thông minh với mẫu nồi cơm điện cao tần Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý của thiết bị là giải pháp lòng nồi hợp kim titan không sử dụng chất chống dính Teflon truyền thống, kết hợp cùng hệ thống điều áp vi sai đa cấp độ và công nghệ gia nhiệt cảm ứng IH hiện đại.

Sản phẩm có mức giá niêm yết 1,499 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 5.3 triệu đồng) trên sàn thương mại điện tử JD.com và chính thức mở bán từ ngày 30/10, đi kèm chế độ bảo hành 3 năm cho thân máy và 1 năm cho lòng nồi.

Vật liệu lòng nồi titan: Giải pháp thay thế hoàn toàn lớp phủ Teflon

Vấn đề độ bền và độ an toàn của lớp chống dính Teflon (PTFE) ở nhiệt độ cao luôn là nỗi băn khoăn lớn của người tiêu dùng đối với thiết bị nhà bếp. Để giải quyết bài toán này, Xiaomi trang bị cho mẫu nồi mới lòng nồi hợp kim dày 3 mm với bề mặt ứng dụng công nghệ phun phủ plasma titan tân tiến.

Lớp phủ này hoàn toàn không chứa chất huỳnh quang hay các hợp chất Teflon độc hại, giúp loại bỏ nguy cơ bong tróc hóa chất sau thời gian dài sử dụng. Về mặt hiệu năng thực tế, cấu trúc bề mặt plasma titan vẫn đảm bảo khả năng chống dính đạt tiêu chuẩn Cấp 2 theo quy chuẩn chất lượng tại Trung Quốc, giữ cho hạt cơm không bị bám dính đáy nồi mà vẫn thân thiện với sức khỏe.

Bên cạnh vật liệu lòng nồi, thiết kế tổng thể của sản phẩm mang tông xám đậm hiện đại với mặt trên bằng kính cường lực. Thiết bị tích hợp màn hình cảm ứng màu hiển thị phông chữ lớn, tối ưu thao tác cho người lớn tuổi. Dung tích 3 lít cho phép nấu từ 2 đến 10 bát cơm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình nhỏ. Các chi tiết như nắp trong bằng thép không gỉ 304 và khay hứng hơi nước đều có thể tháo rời nhanh chóng nhằm đơn giản hóa việc vệ sinh hàng ngày.

Nồi cơm điện Xiaomi Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L

Hệ thống gia nhiệt điện từ IH kết hợp áp suất biến thiên đa cấp

Cốt lõi nhiệt học của nồi cơm Mijia nằm ở cụm gia nhiệt cảm ứng IH (Induction Heating) đạt công suất cực đại 1175W. Hệ thống cuộn dây đồng bao quanh lòng nồi có tổng chiều dài lên tới 13,000 mm, phân bổ nhiệt lượng đồng đều từ phần đáy lên khắp thành nồi, loại bỏ hiện tượng nhiệt cục bộ khiến cơm chín không đều.

Đặc biệt, hệ thống kiểm soát áp suất biến thiên ba giai đoạn cho phép can thiệp linh hoạt từ 1.0x đến 2.0x. Việc kiểm soát áp suất theo thời gian thực giúp can thiệp sâu vào cấu trúc tinh bột của từng loại hạt trong quá trình nấu:

Mức áp suất 1.2x: Tối ưu cho các loại gạo trắng thông thường, giúp hạt gạo hấp thụ đủ nước, nở đều và giữ được độ dẻo tự nhiên.

Mức áp suất 2.0x: Phù hợp cho các loại ngũ cốc nguyên hạt có vỏ xơ cứng, giúp phá vỡ cấu trúc hạt nhanh chóng mà không cần qua công đoạn ngâm nước trước khi nấu.

Giao diện điều khiển và tính năng thông minh của nồi cơm Xiaomi

Hơn nữa, thiết bị còn được trang bị vòng kiểm soát nhiệt độ phía trên nắp nhằm ngăn ngừa hiện tượng tích tụ hơi nước gây ướt bề mặt cơm. Cơ chế duy trì trạng thái sôi liên tục lên đến 39 phút giúp giải phóng tối đa vị ngọt tự nhiên của hạt gạo.

Tính năng thông minh, thuật toán nấu và an toàn vận hành

Về khả năng xử lý phần mềm, thiết bị sở hữu cơ sở dữ liệu với hơn 3,000 chương trình nấu tùy chỉnh cho từng loại gạo, đi kèm 9 mức thiết lập độ dẻo tơi phù hợp với khẩu vị riêng biệt của từng người dùng. Đáng chú ý, chu trình nấu nhanh 14 phút được thiết kế dành riêng cho các phần ăn nhỏ khi người dùng có nhu cầu gấp rút, dù thời gian xả áp tự động sẽ kéo dài thêm một khoảng ngắn trước khi mở nắp.

Đây sẽ là trợ thử đắc lực cho căn bếp của bạn

Nằm trong hệ sinh thái Smart Home của hãng, nồi hỗ trợ kết nối mạng qua giao thức Xiaomi HyperConnect, đồng bộ ứng dụng Mijia để truy cập hơn 200 công thức nấu ăn trực tuyến và ra lệnh bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Xiao AI. Về an toàn, thiết bị tích hợp cảm biến Hall, khóa nắp tự động khi có áp suất cùng mạng lưới 16 lớp bảo vệ phần cứng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành ở áp suất cao.

Bảng thông số kỹ thuật Xiaomi Mijia Smart Variable Pressure Rice Cooker 3L