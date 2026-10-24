Khám phá công nghệ AI, robot tại Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa 2026

Quang cảnh Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa 2026. Ảnh: D.N.

Ngày 24/10, UBND tỉnh Khánh Hòa khai mạc Ngày hội Công nghệ số năm 2026, với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương".

Ngày hội là không gian kết nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số và xã hội số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đưa công nghệ số đi vào đời sống thực tiễn, mang lại giá trị thiết thực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Ngày hội Công nghệ số là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Sự kiện diễn ra liên tục từ ngày 24 đến 26/10 ngay tại không gian mở của Quảng trường 2 tháng 4, với chủ đề xuyên suốt "Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương".

Thời gian qua, Khánh Hòa đã ban hành chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, chiến lược dữ liệu đến năm 2030; từng bước hoàn thiện các khung kiến trúc số, kiến trúc dữ liệu và cơ chế thúc đẩy kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.N.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phấn đấu đến năm 2030 thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30 - 35% GRDP.

Ngày hội diễn ra với nhiều chương trình trọng tâm và sự kiện gồm tiếp nhận và bàn giao các phần mềm, ứng dụng do Trường Đại học VinUni chuyển giao cho tỉnh Khánh Hòa; chia sẻ và trải nghiệm mô hình lắp ráp Robotics và STEAM cho học sinh; trình diễn ROBOT AI, công nghệ ánh sáng nghệ thuật và laser mapping; chương trình "Trở về thời khắc thiêng liêng: Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo...".