Khám phá cơ sở sản xuất ngư lưới cụ đầu tiên ở Hà Tĩnh

Sau gần 8 năm mưu sinh ở Đài Loan, năm 2019, anh Trần Văn Linh trở về quê ở vùng biển ngang thuộc thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên (nay là thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền) với ý tưởng khởi nghiệp bằng nghề sản xuất ngư lưới cụ.

Vốn xuất thân từ nghề biển, anh Linh nhận thấy lưới đánh bắt hải sản là dụng cụ quan trọng của bà con ngư dân. Thay vì đan lưới theo truyền thống thủ công, anh đã mạnh dạn vay vốn đầu tư máy sản xuất ngư lưới cụ để phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng.

Anh Linh cho biết: "Bước đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn. Nhưng với tâm huyết và ý chí quyết tâm, tôi đã cầm cố sổ đỏ để vay mượn một số tiền lớn, đầu tư gần 2 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng và mua 3 máy dệt lưới đánh cá từ nước ngoài về".

Sau gần 2 tháng xây dựng, cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh hình thành trên diện tích gần 200m2 với máy móc hiện đại.

Dây chuyền sản xuất với 3 dòng sản phẩm chủ lực: lưới bắt ghẹ, lưới bắt mực, lưới đánh bắt cá.

Để đảm bảo chất lượng, uy tín, nguyên liệu sợi cước được anh nhập từ Thái Lan. Loại sợi này có đặc tính bền, nhẹ, chịu lực tốt và ít bị ảnh hưởng bởi môi trường nước mặn.

“Mặc dù có máy móc hỗ trợ nhưng đòi hỏi người thợ đứng máy phải có kỹ thuật cao, tính tỉ mỉ, cẩn thận, thường xuyên kiểm tra. Khi máy đang vận hành, trong hàng nghìn sợi cước nếu một sợi bị đứt sẽ ảnh hưởng cả quá trình sản xuất lưới” – anh Linh cho hay

Lưới do cơ sở của anh sản xuất không chỉ đáp ứng cho hàng nghìn tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn Hà Tĩnh mà còn vươn sang các tỉnh lân cận như: Thanh Hóa, Quảng Trị, Nghệ An...

Hiện tại, 3 máy của cơ sở mỗi ngày sản xuất được 60 tay lưới, bán với giá từ 160 – 250 nghìn đồng/tay lưới (tùy loại).

Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Linh bình quân mỗi năm cho lợi nhuận từ 300 – 500 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở tạo việc làm cho 6 lao động tại địa phương với thu nhập gần 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Văn Mạnh – Tổ trưởng Tổ đồng quản lý nghề cá số 2 xã Tiên Điền cho biết: "Hơn 250 tàu đánh cá của bà con ngư dân chúng tôi đều sử dụng ngư lưới cụ do cơ sở anh Linh sản xuất bởi chất lượng tốt, bền, sử dụng được lâu dài, góp phần giảm chi phí cho hoạt động đánh bắt hải sản".

Cơ sở của anh Linh nhiều lúc sản xuất cả ngày lẫn đêm nhưng "cung không đủ cầu". Thời gian tới, anh Linh mong muốn chính quyền xã Tiên Điền tư vấn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm máy móc, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Cơ sở sản xuất ngư lưới cụ của anh Trần Văn Linh ở thôn Thống Nhất, xã Tiên Điền đã từng tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp của thanh niên" tại Hà Nội năm 2019. Đây là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại vào sản xuất ngư lưới cụ, phục vụ nhu cầu cho bà con ngư dân. Cơ sở sản xuất ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Kiều Đình Công – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền