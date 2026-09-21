Khám phá chùa Cam Lộ - nơi có bảo tháp thờ Phật và Xá lợi Phật cao nhất Việt Nam

Với kiến trúc nổi bật, chùa Cam Lộ không chỉ là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của phật tử tại địa phương mà còn là điểm hành hương của tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Giữa không gian thanh bình của vùng quê Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, chùa Cam Lộ hiện lên trang nghiêm bên dòng sông Hiếu.

Gần 90 năm đồng hành cùng đời sống người dân địa phương, ngôi chùa không chỉ là chốn sinh hoạt tâm linh mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn với dấu ấn đặc biệt là bảo tháp Giác Nhiên - công trình được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là “Bảo tháp thờ Phật và tôn trí Ngọc xá lợi Phật cao nhất Việt Nam.”

Gìn giữ chốn tâm linh

Lịch sử chùa Cam Lộ gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Phật giáo tại địa phương. Năm 1940, khi Chi hội Phật giáo đầu tiên được thành lập ở huyện Cam Lộ, các hoạt động Phật sự phải mượn tạm nhà của phật tử làm nơi sinh hoạt.

Đến năm 1952, trước nhu cầu tu học ngày càng lớn, chi hội xây dựng niệm Phật đường riêng trên khu đất phía nam đường Quan 71, thuộc xóm Thượng Viên, làng Cam Lộ cũ, nay là khu vực đường Cần Vương, thị trấn Cam Lộ. Từ đây, công trình chính thức mang tên chùa Cam Lộ.

Cùng với số lượng phật tử ngày càng đông, chùa từng bước được mở rộng, tu bổ. Qua nhiều biến động của lịch sử, ngôi chùa vẫn được gìn giữ như một điểm tựa tinh thần của cộng đồng.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra từ tháng 6/2001, khi Hòa thượng Thích Thiện Tấn được bổ nhiệm làm trụ trì. Trước thực trạng chùa xuống cấp, Hòa thượng cùng các tăng ni, phật tử thành lập ban kiến thiết, vận động nguồn lực để xây dựng lại ngôi chùa.

Tháng 9/2002, chùa được khởi công xây dựng. Đến tháng 7/2006, công trình hoàn thành. Với quy mô và kiến trúc mới, chùa Cam Lộ trở thành một trong những công trình Phật giáo quy mô tại Quảng Trị, đồng thời là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của khu vực phía Tây Nam tỉnh.

Không dừng lại ở đó, chùa tiếp tục được các thế hệ tăng ni, phật tử chung tay xây dựng, tôn tạo. Giai đoạn 2011-2014, bảo tháp Giác Nhiên được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Năm 2018, chùa tiếp tục được đại trùng tu và hoàn thành vào năm 2020, tạo nên diện mạo khang trang, uy nghiêm như ngày nay.

Dấu ấn bảo tháp Giác Nhiên

Điểm nhấn đặc biệt của chùa là bảo tháp Giác Nhiên, gồm 10 tầng, cao 38m, được xác lập kỷ lục có Bảo tháp thờ Phật và Xá lợi Phật cao nhất Việt Nam. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Điểm nhấn nổi bật nhất trong quần thể chùa Cam Lộ là bảo tháp Giác Nhiên. Công trình được xây dựng từ năm 2011 và hoàn thành năm 2014, có chiều cao 38m, gồm 10 tầng, kết cấu bêtông cốt thép.

Từ xa, bảo tháp vươn cao giữa không gian làng quê yên bình, tạo nên điểm nhấn kiến trúc đặc biệt cho cảnh quan chùa. Mỗi tầng tháp đều được bài trí tượng Phật trang nghiêm. Đặc biệt, tầng thứ 10 là nơi tôn trí tượng Phật cùng Ngọc xá lợi Phật.

Ngày 21/5/2016, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Bảo tháp thờ Phật và tôn trí Ngọc xá lợi Phật cao nhất Việt Nam” đối với bảo tháp Giác Nhiên.

Danh hiệu này trở thành dấu ấn đặc biệt của chùa Cam Lộ, đồng thời góp phần đưa ngôi chùa trở thành điểm hành hương được nhiều tăng ni, phật tử và du khách biết đến.

Không chỉ mang giá trị về kiến trúc, bảo tháp còn tạo nên một không gian chiêm bái đặc biệt. Từ chân tháp nhìn lên, từng tầng kiến trúc nối tiếp nhau vươn cao, tạo cảm giác thanh thoát giữa nền trời. Đối với những người hành hương, việc được chiêm bái Ngọc xá lợi Phật tại tầng cao nhất của bảo tháp là một trải nghiệm tâm linh đáng nhớ.

Không gian thanh tịnh giữa miền quê Quảng Trị

Đến chùa Cam Lộ, du khách dễ cảm nhận sự khác biệt giữa nhịp sống đời thường bên ngoài và không gian tĩnh lặng bên trong khuôn viên chùa. Tiếng chuông ngân, mùi hương trầm và cảnh quan thanh tịnh tạo nên một không gian phù hợp cho những phút giây lắng lòng.

Chùa không chỉ phục vụ nhu cầu lễ Phật, chiêm bái mà còn duy trì nhiều hoạt động tu học. Các khóa tu an lạc, “Một ngày an lạc” được tổ chức dành cho đạo hữu, tạo điều kiện để người tham dự tụng kinh, nghe pháp, thực tập chánh niệm và nuôi dưỡng tâm từ bi.

Vào những dịp lễ lớn như Phật đản, Vu Lan hay những ngày đầu năm mới, đông đảo tăng ni, phật tử và du khách tìm về chùa. Những hoạt động này vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, vừa góp phần gìn giữ đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và tâm linh, chùa Cam Lộ từng được Liên hiệp các tổ chức UNESCO Việt Nam công nhận là “Việt Nam linh thiêng cổ tự”.

Gắn đạo với đời

Với kiến trúc nổi bật, chùa Cam Lộ không chỉ là trung tâm sinh hoạt Phật giáo của phật tử tại địa phương mà còn là điểm hành hương của tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Trong gần một thế kỷ tồn tại, chùa Cam Lộ không chỉ là nơi sinh hoạt Phật giáo mà còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Tăng ni, phật tử nơi đây tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân và chung tay xây dựng quê hương.

Tinh thần hướng thiện được thể hiện không chỉ qua những thời khóa tu học mà còn trong các hoạt động cộng đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp ngôi chùa duy trì vị trí trong đời sống tinh thần của người dân Cam Lộ qua nhiều thế hệ.

Từ một niệm Phật đường được hình thành trong những năm đầu của phong trào Phật giáo địa phương, chùa Cam Lộ đã trải qua nhiều lần xây dựng, trùng tu để trở thành một quần thể khang trang như hôm nay. Trong hành trình ấy, ngôi chùa vẫn giữ được vai trò là nơi gửi gắm niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an của người dân.

Ngày nay, chùa Cam Lộ đang được định hướng trở thành điểm du lịch tâm linh của Quảng Trị. Mỗi năm, hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách tìm đến chiêm bái, tham quan, thưởng lãm cảnh quan.

Giữa miền quê yên bình, bảo tháp Giác Nhiên nổi bật như một điểm nhấn kiến trúc, còn ngôi chùa vẫn giữ vẻ tĩnh tại vốn có. Với lịch sử gần một thế kỷ, không gian văn hóa Phật giáo và dấu ấn của bảo tháp thờ Phật, tôn trí Ngọc xá lợi Phật cao nhất Việt Nam, chùa Cam Lộ đang trở thành điểm đến góp phần làm phong phú hành trình khám phá văn hóa, tâm linh trên vùng đất Quảng Trị./.