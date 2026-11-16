Khám phá chiều sâu di sản với 'Hành trình đặc sắc Hà Nội'

Văn Miếu – Quốc Tử Giám gắn với nhóm sản phẩm du lịch học đường, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Hà Nội sở hữu kho tàng di sản phong phú, từ di tích lịch sử, làng nghề đến phố cổ, kiến trúc và ẩm thực. Giá trị của vốn di sản ấy không chỉ nằm ở những gì du khách nhìn thấy, mà còn ở câu chuyện văn hóa và trải nghiệm họ nhận được. 25 sản phẩm du lịch đặc trưng cùng nền tảng HanoiGo là nỗ lực kết nối di sản với những hành trình khám phá giàu bản sắc.

Chuyện Hà Nội qua những di sản

Mỗi di tích, làng nghề truyền thống đều hàm chứa lịch sử, tín ngưỡng, tri thức và nếp sống được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, du lịch di sản không chỉ dừng ở việc ngắm nhìn, chụp ảnh mà cần mở ra cơ hội để du khách thấu hiểu chiều sâu văn hóa, gặp gỡ con người và cảm nhận sức sống của bản sắc.

Đây là hướng đi quan trọng trong danh mục 25 sản phẩm du lịch đặc trưng thuộc 10 nhóm chủ đề mà Hà Nội vừa công bố với tên gọi “Hành trình đặc sắc Hà Nội”. Thay vì chỉ tập hợp những điểm đến quen thuộc, danh mục hướng tới tổ chức các tour, tuyến và hoạt động trải nghiệm có chủ đề riêng, từ di sản lịch sử, văn hóa dân tộc, làng nghề, ẩm thực đến du lịch đêm, đường sắt và giáo dục truyền thống.

Chẳng hạn, sản phẩm “Thăng Long tứ trấn - Dấu thiêng kinh thành” đưa du khách khám phá bốn ngôi đền Bạch Mã, Voi Phục, Kim Liên và Quán Thánh, tìm hiểu lịch sử, tín ngưỡng gắn với kinh thành Thăng Long xưa.

Với học sinh, hành trình “Em khám phá Thăng Long tứ trấn” kết hợp phiếu nhiệm vụ, trò chơi giải đố, giúp việc tìm hiểu lịch sử trở nên gần gũi hơn.

Ngoài 10 nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng, nền tảng HanoiGo còn giới thiệu các địa điểm theo chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống đô thị.

Tại làng gốm cổ Kim Lan, trải nghiệm “Người kể chuyện nghề gốm bằng đôi bàn tay” đưa du khách gặp gỡ nghệ nhân, tìm hiểu kỹ thuật tạo hình, đắp nổi và trực tiếp cảm nhận sự công phu của nghề thủ công. Hành trình “Một vòng nón Chuông - Một nét Hà Nội xưa” cũng giúp người tham gia hiểu thêm về nghề làm nón và những bàn tay đã gìn giữ nghề qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, tour “Nếp nhà” hay “Insight Hanoi - Hà Nội trong ngõ nhỏ” đưa du khách đến gần hơn với kiến trúc nhà ở, nếp sinh hoạt và văn hóa ẩm thực phố phường.

Di sản Hà Nội còn được kể bằng những phương thức trải nghiệm mới. Hành trình “Tàu 5 cửa ô” kết nối câu chuyện về các cửa ô, chợ Đồng Xuân và lịch sử giao thương của đô thị. Sản phẩm “Chợ Đồng Xuân - Nhịp sống Kẻ Chợ” đưa văn hóa chợ truyền thống vào trải nghiệm chuyên đề trên tàu.

Với du lịch đêm, hành trình khám phá phố cổ kết hợp tìm hiểu tên phố, nghề phố, thưởng thức ẩm thực và các loại hình nghệ thuật như múa rối nước, ca trù, hát xẩm.

Điểm chung của các sản phẩm này là lấy câu chuyện văn hóa làm chất liệu tổ chức trải nghiệm. Du khách không chỉ nhìn thấy một công trình hay sản phẩm thủ công, mà còn có cơ hội gặp người gìn giữ di sản, tìm hiểu quá trình hình thành và tham gia vào hoạt động văn hóa. Chính sự hiện diện của con người và đời sống địa phương làm nên chiều sâu cho chuyến đi.

Sản phẩm du lịch đường sắt “Hà Nội 5 cửa ô” (Ảnh: Sở VHTTDL HN).

Công nghệ mở lối, văn hóa giữ chân

Nếu 25 sản phẩm là phần nội dung thì HanoiGo lại là cầu nối đưa những hành trình ấy đến du khách. Nền tảng số văn hóa - du lịch này được Hà Nội ra mắt trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, hoạt động trên web, ứng dụng di động và tích hợp trên ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, HanoiGo hiện tích hợp dữ liệu của 1.464 di tích lịch sử, văn hóa; 146 điểm di sản; 82 điểm đến tâm linh, tín ngưỡng và 20 làng nghề truyền thống. Hệ thống còn kết nối thông tin khách sạn, homestay, địa điểm ẩm thực và 56 tour du lịch, trong đó có 30 hành trình trải nghiệm ven đô kèm dự toán chi phí.

Không chỉ cung cấp thông tin, nền tảng còn hỗ trợ thiết kế hành trình bằng trợ lý trí tuệ nhân tạo tiếng Việt và tiếng Anh, gợi ý lịch trình từ ba tiếng đến một ngày hoặc tour đêm. Du khách có thể tra cứu giá vé, đường đi, tham quan thực tế ảo 360 độ và nhận diện thông tin di tích qua camera điện thoại. Bản đồ số hỗ trợ tra cứu ngoại tuyến; mã QR được lắp đặt tại 1.445 điểm tham quan, sân bay Nội Bài và mạng lưới xe buýt.

Những tiện ích này giúp du khách chủ động tìm đường, lựa chọn thời gian và kết nối các điểm đến. Việc đưa 25 sản phẩm thuộc 10 nhóm chủ đề lên HanoiGo cũng mở thêm kênh kết nối các hành trình văn hóa với nhu cầu trải nghiệm. Công nghệ không chỉ giúp tìm thấy một di tích mà còn có thể dẫn dắt du khách khám phá những câu chuyện phía sau mỗi địa danh.

Tuy nhiên theo giới chuyên gia văn hóa, số hóa dữ liệu và tiện ích công nghệ chưa đủ làm nên sức hấp dẫn của điểm đến. Giá trị làng nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở tri thức nghề và những người tiếp nối; làng cổ không chỉ có những ngôi nhà lâu năm mà còn lưu giữ nếp sinh hoạt, quan hệ cộng đồng.

Với di tích, đón khách phải đi đôi với bảo vệ kiến trúc, cảnh quan và sự tôn nghiêm. Nếu chỉ chú trọng hoạt động phục vụ du lịch, di sản dễ bị biến thành những màn trình diễn đơn điệu. Bởi vậy, người dân, nghệ nhân phải được tham gia và hưởng lợi từ du lịch, qua đó có thêm động lực gìn giữ di sản.

Hà Nội có lợi thế từ chiều sâu lịch sử và đời sống văn hóa phong phú. Sức hấp dẫn lâu dài không chỉ nằm ở số lượng điểm đến hay công cụ quảng bá hiện đại, mà ở khả năng giúp du khách hiểu vùng đất, gặp gỡ những người gìn giữ truyền thống và cảm nhận bản sắc Thủ đô. Công nghệ có thể mở lối, nhưng chính giá trị văn hóa và sức sống cộng đồng mới làm nên chiều sâu trong mỗi hành trình.

Theo ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, việc công bố 25 sản phẩm du lịch đặc trưng chỉ là bước khởi đầu. Sau lễ công bố, đơn vị sẽ tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp rà soát, cập nhật thông tin, tình trạng khai thác và khả năng cung ứng dịch vụ trên HanoiGo; đồng thời theo dõi chất lượng tổ chức, tiếp nhận phản hồi của du khách và khuyến khích phát triển sản phẩm theo thời lượng, phân khúc, thị trường khách.