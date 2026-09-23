Khám phá cấu hình iPhone 20 Pro Max: Bước nhảy vọt cùng chip 2nm, RAM HBM và pin 6.000 mAh

Apple được cho là đang chuẩn bị một bước chuyển dịch mang tính bước ngoặt cho dải sản phẩm điện thoại thông minh vào năm 2027. Thay vì duy trì chu kỳ đặt tên tuần tự với phiên bản iPhone 19, tập đoàn công nghệ Mỹ dự kiến sẽ tiến thẳng lên thế hệ iPhone 20 và iPhone 20 Pro Max. Động thái chiến lược này nhằm kỷ niệm tròn 20 năm ngày mẫu iPhone đầu tiên ra đời, tương tự cách Apple từng nhảy cóc qua iPhone 9 để trình làng iPhone X vào năm 2017.

Bản dựng iPhone 20. Ảnh: Macrumors

Kiến trúc hiển thị không viền và hệ thống cảm biến ẩn hoàn toàn

Bản thiết kế sơ bộ từ Bloomberg cho thấy thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ trải qua đợt đại tu diện mạo triệt để nhất kể từ thời kỳ iPhone X. Trọng tâm của sự thay đổi nằm ở tấm nền uốn cong tràn ra cả bốn cạnh, loại bỏ hoàn toàn các đường viền đen bao quanh. Để hiện thực hóa thiết kế nguyên khối liền mạch, Apple dự kiến tích hợp cụm camera trước và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID chìm bên dưới tấm nền hiển thị, đồng thời thay thế các phím bấm cơ học bằng phím thể rắn có phản hồi xúc giác.

Theo dữ liệu rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Ice Universe, không gian hiển thị của bộ đôi cao cấp sẽ được cơi nới đáng kể nhưng vẫn tối ưu được kích thước cầm nắm nhờ công nghệ thu hẹp viền màn hình.

Nâng cấp vi xử lý 2nm và bước thử nghiệm bộ nhớ băng thông cao HBM

Về nền tảng phần cứng, cả hai thiết bị cao cấp dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Apple A21 Pro phát triển trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai của TSMC, đi kèm modem mạng tự phát triển Apple C3. Cấu hình tiêu chuẩn có thể nâng mức RAM lên 16GB, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu ngày càng lớn của các mô hình ngôn ngữ lớn chạy trực tiếp trên thiết bị.

Bên cạnh đó, Apple đang nghiên cứu khả năng ứng dụng chuẩn bộ nhớ băng thông cao HBM (High Bandwidth Memory). Đây là giải pháp DRAM xếp chồng thẳng đứng vốn chỉ thông dụng trên các hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo do Samsung, SK Hynix và Micron cung cấp. Việc đưa HBM lên smartphone sẽ giải quyết triệt để nút thắt cổ chai về băng thông khi xử lý tác vụ trí tuệ nhân tạo cục bộ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của công nghệ này nằm ở bài toán chi phí. Việc các chuỗi cung ứng chuyển hướng tập trung sang sản xuất HBM đã thắt chặt năng lực cung ứng DRAM truyền thống, đẩy giá RAM tăng xấp xỉ 70% so với cùng kỳ năm trước. Áp lực này có thể tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm thương mại khi ra mắt.

Công nghệ pin silicon nguyên chất đạt mức dung lượng 6.000 mAh

Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo thuộc về hệ thống lưu trữ năng lượng. Phiên bản iPhone 20 Pro Max được kỳ vọng sẽ tích hợp viên pin dung lượng 6.000 mAh. Mức dung lượng này vượt xa con số 5.567 mAh từng ghi nhận trên iPhone 18 Pro Max tại thị trường Mỹ, qua đó xác lập kỷ lục mới về thời lượng pin trong toàn bộ lịch sử phát triển iPhone.

Để gia tăng mật độ năng lượng mà không làm gia tăng độ dày cơ học của thân máy, Apple đang đẩy mạnh nghiên cứu việc ứng dụng vật liệu silicon nguyên chất thay thế cho các hợp chất lithium-ion truyền thống. Sự phối hợp giữa cấu trúc hóa học pin mới, tiến trình bán dẫn 2nm tiết kiệm điện năng và modem Apple C3 sẽ tối ưu hóa thời gian vận hành cho các tác vụ tính toán chuyên sâu.

Mặc dù lộ trình kỹ thuật cho thấy nhiều nâng cấp đột phá, mốc thời gian ra mắt vào năm 2027 vẫn còn khoảng cách dài. Các phương án kỹ thuật và thông số chi tiết của iPhone 20 hoàn toàn có thể tiếp tục được Apple tinh chỉnh trong các giai đoạn thử nghiệm chuỗi cung ứng sắp tới.