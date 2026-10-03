Khám phá Cape Verde: Thiên đường biển hoang sơ ít người biết đến

Cabo Verde, hay Cape Verde, gần như chưa được nhiều người trên thế giới biết đến cho đến khi World Cup 2026 diễn ra.

Cape Verde bắt đầu được mọi người nhắc đến rất nhiều sau hành trình World Cup 2026 thành công và đáng nhớ.

CapeVerde mang vẻ đẹp hoang sơ và có sức quyến rũ kỳ lạ. Điều đáng chú ý là quần đảo vẫn chưa được khám phá nhiều dù đã được người Bồ Đào Nha phát hiện cách đây khoảng 500 năm.

Nguồn ảnh: Konstantin Krismer, CC BY 3.0, qua Wikimedia Commons

Mỗi hòn đảo nơi đây mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nằm cách bờ biển Senegal ở Tây Phi khoảng 600 km, Cabo Verde là sự pha trộn giữa văn hóa Bồ Đào Nha và châu Phi, được nhấn mạnh bởi bản sắc Creole đặc trưng của quần đảo.

Dưới đây là sáu hòn đảo nổi tiếng nhất. Mỗi nơi giống như một viên ngọc trong chuỗi đảo tạo nên Cape Verde.

Hầu hết các hòn đảo vẫn ít được khám phá, đồng nghĩa du khách có thể bắt gặp những khung cảnh hoang sơ ở nhiều nơi.

Cách dễ nhất để đến Cabo Verde là bằng đường hàng không. Thủ đô Praia được kết nối với nhiều thành phố quốc tế lớn như Lisbon, Paris và Dakar.

Việc di chuyển giữa các đảo có thể thực hiện bằng những chuyến bay ngắn hoặc phà. Du khách cũng có thể dễ dàng khám phá phần nội địa của hầu hết các đảo bằng đường bộ.

Sal

Sal có nghĩa là "muối" trong tiếng Bồ Đào Nha, phản ánh lịch sử sản xuất muối lâu đời của hòn đảo. Những hồ bay hơi muối nổi tiếng của Cabo Verde nằm tại đây, ở ngôi làng Pedra de Lume.

Hòn đảo sở hữu vẻ đẹp kỳ lạ với diện mạo giống sa mạc. Chính đặc điểm này đã góp phần đưa Sal trở thành hòn đảo du lịch nổi tiếng nhất Cabo Verde.

Nơi đây cũng có sân bay nhộn nhịp nhất cả nước, Sân bay Quốc tế Amílcar Cabral, dù không phải thủ đô.

Ảnh: Cayambe CC BY 3.0, qua Wikimedia Commons

Những bãi biển cát trắng được ánh nắng mặt trời sưởi ấm quanh năm tạo thành một dải dài dọc theo đường viền hòn đảo.

Nước biển, gió và nhiệt độ tương đối ổn định, biến Sal thành điểm đến hàng đầu của quần đảo cho các môn thể thao dưới nước, trong đó có lướt ván diều, gần như quanh năm.

Nếu đến đây trong khoảng tháng 7 đến tháng 9, du khách cũng có thể bắt gặp những chú rùa Caretta con đáng yêu khi chúng nở.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Bãi biển Santa Maria

Lướt ván diều và lướt ván buồm

Lặn với ống thở và lặn ngắm san hô

Miệng núi lửa muối Pedra de Lume

Các nhà hàng ven biển và cuộc sống về đêm quanh Santa Maria

Boa Vista

Boa Vista, có nghĩa là "cảnh đẹp" trong tiếng Bồ Đào Nha, được thiên nhiên ưu đãi với một trong những khung cảnh bờ biển ngoạn mục nhất Cabo Verde.

Nằm ở phía đông quần đảo, hòn đảo được hình thành qua nhiều thế kỷ bởi những cơn gió từ sa mạc Sahara thổi qua Đại Tây Dương.

Dù là hòn đảo lớn thứ ba, Boa Vista vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ khi khoảng một phần ba diện tích được bảo vệ.

Những bãi biển rộng lớn như Cabral, Chávez, Ervatão, Santa Mónica và Varandinha dường như bị mắc kẹt trong thời gian, chờ đợi những nhà thám hiểm khám phá.

Chavez. Ảnh: Horst CC BY 4.0, qua Wikimedia Commons

Hòn đảo cũng là nơi làm tổ của rùa biển đầu to. Với những ai yêu thích sự kết hợp giữa lịch sử và phiêu lưu, bãi biển Atalanta là nơi đáng ghé thăm để chiêm ngưỡng những mảnh kim loại rỉ sét còn lại của tàu chở hàng Tây Ban Nha Cabo Santa Maria, con tàu bị đắm tại đây vào năm 1968.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Bãi biển Praia de Chávez

Deserto de Viana

Các chuyến tham quan ngắm rùa biển

Lái xe địa hình bốn bánh và phiêu lưu trên cồn cát

Xác tàu Cabo Santa Maria

Santo Antão

Trong khi Sal và Boa Vista nằm ở phía đông của quần đảo, Santo Antão cách đó khoảng 200 km về phía tây. Khoảng cách này tạo nên sự thay đổi gần như hoàn toàn về địa lý.

Không giống những hòn đảo khô cằn hơn, Santo Antão sở hữu một số thung lũng ngoạn mục nhất, được tạo nên bởi những dòng sông và bao quanh bởi các đỉnh núi lửa hùng vĩ.

Ảnh: CorreiaPM, miền công cộng, qua Wikimedia Commons

Đây là thiên đường dành cho những người yêu thiên nhiên, với thảm thực vật xanh tươi bao phủ phần lớn cảnh quan.

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trên sườn đồi phản ánh phương thức canh tác phổ biến của hòn đảo.

Các thung lũng ẩn chứa những ngôi làng cổ kính, nơi cuộc sống địa phương vẫn gắn liền với những con đường mòn cổ xưa nối liền con người với núi non.

Một chuyến đi bộ dọc những con đường mòn này sẽ đưa du khách từ các thung lũng xanh mướt lên những đỉnh núi cao, nơi gần như có thể chạm tới những đám mây.

Dù nhiệt độ trên đảo dễ chịu quanh năm, thời điểm tốt để ghé thăm là từ tháng 11 đến tháng 3, khi bầu trời trong xanh và gió mát thuận lợi hơn cho việc đi bộ đường dài.

Nếu không thích đi bộ, du khách có thể khám phá hòn đảo bằng ô tô. Những con đường núi quanh co uốn lượn qua khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Các vách đá cao phủ đầy cây xanh và sương mù có thể tạo cảm giác như đang lạc vào một công viên kỷ Jura ngoài đời thực.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Miệng núi lửa Cova

Đường mòn đi bộ đường dài Paul Valley

Tour xe Jeep

Ribeira Grande

Các đồn điền mía

Những ngôi làng miền núi truyền thống

Các xưởng chưng cất rượu grogue địa phương

São Vicente

São Vicente nổi tiếng với Mindelo, thành phố cảng sôi động được biết đến với âm nhạc, nghệ thuật và những công trình kiến trúc thuộc địa đầy màu sắc.

Thành phố có đời sống về đêm náo nhiệt với nhiều quán rượu, câu lạc bộ đêm và nhà hàng. Mindelo gần đây càng được nhắc đến nhiều hơn nhờ Vozinha, người sinh ra tại đây.

Thành phố Mindelo. Ảnh: Lka CC BY 3.0, qua Wikimedia Commons

São Vicente nằm cách Santo Antão chưa đến 10 km về phía đông nam nhưng không xanh tươi như hòn đảo láng giềng.

Thay vào đó, São Vicente mang đến những điều kiện tuyệt vời cho môn lướt ván buồm, đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 4. Với những ai thích tản bộ thư thái trên bãi cát, bãi biển Laginha ở Mindelo là một lựa chọn đáng chú ý.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Mindelo

Bãi biển Laginha

Các địa điểm biểu diễn nhạc sống

Lễ hội Carnival

Nghệ thuật, lễ hội và cuộc sống về đêm

Fogo

Fogo là một trong những hòn đảo không thể bỏ qua của Cabo Verde, nổi tiếng nhất với núi lửa đang hoạt động Pico do Fogo. Với độ cao 2.829 m, đây là điểm cao nhất của quần đảo.

Các ghi chép xác nhận núi lửa này hoạt động gần như liên tục từ khi người Bồ Đào Nha đến đảo vào những năm 1500 cho đến khoảng năm 1760.

Lần phun trào gần đây nhất diễn ra từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2015, để lại những dòng dung nham trên cảnh quan.

Tuy nhiên, du khách vẫn có thể leo lên núi lửa với tuyến đường dài khoảng 8,5 km và khá thử thách.

Đảo Fogo. Ảnh: Aldo Bien, CC BY 3.0, qua Wikimedia Commons

Điểm nổi bật khác của Fogo là hai ngôi làng nhỏ nằm bên trong chảo lửa Chã das Caldeiras, miệng núi lửa rộng 9 km.

Các cộng đồng tại đây phát triển nhờ nông nghiệp, trồng nho để làm rượu Chã thủ công trên vùng đất màu mỡ được bồi đắp bởi đá núi lửa.

São Filipe, thành phố lớn nhất đảo, sở hữu trung tâm lịch sử thời thuộc địa nằm trong danh sách dự kiến các Di sản Thế giới.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Đường đi bộ Pico do Fogo

Chã das Caldeiras

Cảnh quan núi lửa và những cánh đồng dung nham

Kiến trúc thuộc địa của São Filipe

Các vườn nho địa phương và hoạt động nếm thử rượu vang

Đồn điền cà phê

Santiago

Nằm cách Fogo khoảng 50 km về phía đông, Santiago là hòn đảo lớn nhất Cabo Verde và là trung tâm văn hóa của quần đảo.

Chính tại đây, người Bồ Đào Nha đã thiết lập một số khu định cư đầu tiên, để lại di sản phong phú tiếp tục định hình hòn đảo cho đến ngày nay.

Praia, thủ đô và thành phố lớn nhất của Cape Verde, nằm trên đảo Santiago. Sau khi khám phá những con phố nhộn nhịp và các công trình kiến trúc thuộc địa của thủ đô, du khách có thể đến những địa danh lịch sử của Cidade Velha, cách đó khoảng 14 km.

Những điểm nổi bật tại đây gồm tàn tích Pháo đài Hoàng gia São Filipe và Quảng trường Cột trừng phạt với một cột đá cẩm thạch được trang trí công phu từ thế kỷ 16.

Ảnh: Gagum từ Lisbon Bồ Đào Nha, CC BY 2.0, qua Wikimedia Commons

Ngoài những thành phố nhộn nhịp, các dãy núi hiểm trở và thung lũng màu mỡ còn hé lộ một khía cạnh yên bình hơn của Santiago, biến nơi đây thành điểm đến dành cho những du khách muốn kết hợp trải nghiệm văn hóa với khám phá thiên nhiên.

Phần lớn khu vực trung tâm đảo là vùng núi, với đỉnh Pico de Antónia cao 1.392 m. Nơi đây nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ngoạn mục ở phía đông, cao hơn các đỉnh núi khác.

Khí hậu ẩm ướt ở khu vực trung tâm tương phản với thời tiết nóng và khô ở phần còn lại của đảo, tạo điều kiện cho địa hình núi non phát triển thảm thực vật phong phú.

Những hoạt động và địa điểm tham quan:

Cidade Velha

Các khu chợ và điểm tham quan văn hóa của Praia

Bãi biển Tarrafal

Công viên tự nhiên Serra Malagueta

Âm nhạc và các lễ hội địa phương