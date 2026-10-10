Khám phá các giải pháp giáo dục hiện đại trong kỷ nguyên số

Trong hai ngày 8-9/10 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, quy tụ đông đảo đại biểu, chuyên gia và các tổ chức giáo dục, công nghệ trong nước và ngoài nước.

Hội nghị thu hút hàng trăm đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự. Trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, MAXHUB, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford...

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động ngày càng sâu rộng tới ngành giáo dục, hội nghị trở thành diễn đàn để các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều quốc gia./.