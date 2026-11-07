Khám phá cà phê đặc sản Gia Lai giữa mùa lễ hội

Ngày 6/11, tại khu vực đường Anh Hùng Núp, phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khai trương Triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tôn vinh đặc sản cà phê Gia Lai. Diễn ra đến ngày 8/11, triển lãm là hoạt động hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm.

Giữa các hoạt động văn hóa, du lịch của mùa lễ hội, không gian cà phê mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm về một sản phẩm thế mạnh của Gia Lai. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu từ nguyên liệu, quy trình rang xay, pha chế đến các dòng cà phê thành phẩm, thay vì chỉ lựa chọn sản phẩm qua bao bì và thông tin giới thiệu.

Điểm nhấn là 14 gian hàng trải nghiệm cà phê đặc sản, với sự tham gia của nghệ nhân rang xay, người trồng cà phê và doanh nghiệp. Qua hoạt động giới thiệu, pha chế và thưởng thức trực tiếp, khách tham quan có dịp cảm nhận hương vị, chất lượng cùng những nét riêng của cà phê Gia Lai.

Không gian trưng bày còn giới thiệu cà phê nguyên liệu, cà phê rang xay và các sản phẩm chế biến sâu. Sự đa dạng này giúp du khách có thêm lựa chọn khi tìm hiểu, thưởng thức hoặc mua sản phẩm địa phương. Với các thương hiệu tham gia, đây là cơ hội giới thiệu những dòng sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trong không khí lễ hội.

Bên cạnh việc thưởng thức cà phê, khách tham quan được tiếp cận câu chuyện thương hiệu, quy trình sản xuất và văn hóa thưởng thức qua phần giới thiệu của các đơn vị. Sự hiện diện của người trồng, người chế biến và doanh nghiệp trong cùng không gian tạo điều kiện để người mua tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, đồng thời giúp các cơ sở sản xuất trực tiếp nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (áo đen) và nghệ sĩ Vinh Khuất tìm hiểu, trải nghiệm cà phê đặc sản.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh địa phương có nhiều lợi thế trong sản xuất cà phê, đặc biệt là cà phê đặc sản. Những năm qua, tỉnh đã thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và các nhà sản xuất cà phê quy mô lớn, từng bước hình thành hệ sinh thái cà phê đồng bộ, từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ.

Cùng với không gian cà phê, triển lãm quy mô 68 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, thực phẩm chế biến và những mặt hàng mang dấu ấn của Gia Lai. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, tạo thêm lựa chọn tham quan, mua sắm cho người dân và du khách.

Tại các gian hàng, thông tin về nguồn gốc, hình ảnh và lợi thế riêng của sản phẩm được giới thiệu để người tiêu dùng tìm hiểu trước khi lựa chọn. Một số doanh nghiệp kết hợp quảng bá thương hiệu với trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm. Các sản phẩm tham gia phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.

Du khách tham quan, tìm hiểu về cà phê đặc sản Gia Lai.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, chương trình hướng đến quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường tiêu thụ. Triển lãm đồng thời tạo không gian giao lưu giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng và du khách.

Trong ba ngày tổ chức, những hoạt động trải nghiệm cà phê và giới thiệu nông sản bổ sung điểm đến cho du khách dự Festival. Từ tìm hiểu cách rang xay, pha chế đến thưởng thức và lựa chọn sản phẩm, khách tham quan có thêm dịp khám phá đặc sản Gia Lai, còn các thương hiệu địa phương có cơ hội đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.