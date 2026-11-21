Sản phẩm thổ cẩm truyền thống được du khách quan tâm. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ngày 21/11, tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Chuyển đổi số xã Bù Gia Mập năm 2026, thu hút đông đảo người dân địa phương, du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập nhộn nhịp với Giải chạy bộ địa hình mang chủ đề “Mỗi bước chạy - Một cây xanh”. Với cung đường dài 8 km xuyên qua những tán rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia, giải chạy đã thu hút hơn 500 vận động viên, khách mời và du khách đến từ nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất, sự kiện còn truyền tải thông điệp về bảo vệ rừng, gìn giữ lá phổi xanh nơi vùng biên.

Du khách trải nghiệm giã gạo chày tay cùng người dân tộc thiểu số Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Rời cung đường chạy đầy thử thách, du khách bước vào không gian văn hóa với hệ thống gian hàng bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống các dân tộc. Tại đây, nghệ nhân địa phương trực tiếp tái hiện sinh động nét sinh hoạt đời thường, những nghề thủ công lâu đời như: dệt thổ cẩm, đan lát. Du khách hào hứng hòa mình vào không khí sôi động với hoạt động giã gạo chày tay trong nhịp cồng chiêng rộn ràng, cùng trải nghiệm nhảy sạp, hát then đàn tính... Bên cạnh đó, khu vực văn hóa ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số, kết hợp với chuỗi trò chơi dân gian hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, gắn kết.

Du khách, người dân thưởng thức rượu cần truyền thống dân tộc M'nông, S'tiêng. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho Tuần lễ năm nay chính là không gian khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thay vì chỉ tiếp cận văn hóa theo cách truyền thống, người dân, du khách được trực tiếp tương tác với công nghệ AI robot, trải nghiệm tham quan không gian ảo qua kính thực tế ảo, tìm hiểu các dòng máy nông nghiệp hiện đại, thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Giã gạo chày tay của dân tộc thiểu số được tái hiện trong Tuần lễ Văn hóa. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Đáng chú ý, dữ liệu văn hóa đặc trưng của Bù Gia Mập đã được cập nhật lên nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam. Các gian hàng livestream quảng bá sản phẩm OCOP, VietGAP của Bù Gia Mập và các địa phương lân cận hoạt động liên tục, giúp nông sản vùng biên tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng trên không gian mạng. Vườn quốc gia Bù Gia Mập cũng góp mặt với gian hàng chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với giới thiệu các sản phẩm du lịch đạt chuẩn OCOP 3 sao, khẳng định hướng đi khai thác du lịch sinh thái.

Du khách, người dân cùng nhau nhảy sạp. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Theo ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Chuyển đổi số xã Bù Gia Mập năm 2026 được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá sâu rộng hình ảnh, con người cùng những giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng và đời sống văn hóa cộng đồng của địa phương đến đông đảo nhân dân và du khách; qua đó, từng bước xây dựng Bù Gia Mập trở thành điểm đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hấp dẫn, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa các điểm đến, hộ dân, tổ hợp tác và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tái hiện nghề dệt thổ cẩm truyền thống và nghề đan lát. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

“Thông qua việc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và nghệ nhân trực tiếp giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, địa phương kỳ vọng góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế ổn định, khuyến khích người dân tham gia phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là dịp thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số trong đời sống kinh tế - xã hội, giúp người dân và các hộ kinh doanh từng bước làm chủ công nghệ số, quen thuộc với thanh toán không dùng tiền mặt, biết cách quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số”, ông Trần Quang Bình nhấn mạnh.

Câu lạc bộ hát then đàn tính Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Sự thành công của ngày hội thể hiện qua niềm phấn khởi của chính những người dân địa phương. Trực tiếp tham gia trình diễn cồng chiêng, giới thiệu nét đẹp truyền thống của dân tộc M’nông, S’tiêng, bà Điểu Thị Đêng chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi biểu diễn tiếng cồng chiêng, tái hiện nhịp chày giã gạo và giới thiệu những tấm vải thổ cẩm do chính tay bà con dệt nên tới du khách. Tuần lễ văn hóa là dịp để bà con các dân tộc trong xã gặp gỡ, giao lưu; giúp lớp trẻ nhận biết, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chứng kiến du khách thích thú tìm hiểu từng hoa văn trên thổ cẩm, cùng tham gia giã gạo, múa hát, chúng tôi càng có thêm động lực để giữ gìn, truyền dạy lại cho con cháu sau này”.

Cô gái S'tiêng, M'nông vui mừng tham gia Tuần lễ Văn hóa. Ảnh: K GỬIH-TTXVN

Ông Phạm Văn Điệp (phường Bình Phước) cho biết, ông thực sự bất ngờ với quy mô và sự đầu tư bài bản của Tuần lễ văn hóa tại Bù Gia Mập. Du khách vừa được tham gia chạy bộ, hòa mình vào không khí trong lành của rừng nguyên sinh, vừa được trải nghiệm trực tiếp văn hóa cồng chiêng, ẩm thực bản địa và cảm nhận sự chân tình, mến khách của người dân địa phương. Cách làm này vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa vùng biên, vừa mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và gần gũi cho du khách.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch và Chuyển đổi số xã Bù Gia Mập năm 2026 khẳng định sức sống mạnh mẽ của văn hóa vùng biên Đồng Nai, mở ra kỳ vọng cho hành trình đưa du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn thiên nhiên và kinh tế số bứt phá trong thời gian tới.