Khám phá biệt thự nghỉ dưỡng hàng trăm m2 ở Hoà Bình của diễn viên Mạnh Trường

Sinh năm 1985, Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích. Sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh thường được các đạo diễn lựa chọn cho những vai nam chính có hình tượng thành đạt, cuốn hút. Nam diễn viên xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình được chú ý như Zippo Mù tạt và Em, Cả Một Đời Ân Oán, Chạy Trốn Thanh Xuân, Tình Yêu Và Tham Vọng, Hướng Dương Ngược Nắng, Hương Vị Tình Thân,...

Mạnh Trường là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Ảnh: FBNV

Song song với sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa trên màn ảnh, tổ ấm nhỏ của Mạnh Trường cũng nhận được sự ngưỡng mộ từ công chúng. Anh và bà xã Phương Phạm từng là bạn học từ thời niên thiếu, gắn bó với nhau qua nhiều năm trước khi chính thức kết hôn. Trái ngược với hình ảnh nam chính đào hoa trên phim, ngoài đời anh nổi tiếng là người chồng, người cha vô cùng chu đáo, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Vợ chồng Mạnh Trường hiện có ba người con, gồm con gái đầu lòng Chíp, con trai Bon và em bé thứ ba. Phương Phạm không hoạt động trong showbiz nhưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Cô cũng là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong cuộc sống và công việc.

Vợ chồng Mạnh Trường nghỉ dưỡng trong biệt thự xanh mướt.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên. Ảnh: FBNV

Trải qua nhiều năm làm việc vợ chồng nam diễn viên đã xây dựng được khối tài sản đáng kể. Bên cạnh tổ ấm tại Hà Nội, hai vợ chồng còn đứng tên một bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Lương Sơn (Hòa Bình cũ, hiện thuộc địa giới tỉnh Phú Thọ). Mạnh Trường quyết định mua bất động sản này vào đầu năm 2022, cùng thời điểm bà xã đang mang thai bé thứ ba. Anh mong muốn mang đến một không gian sinh hoạt rộng rãi, mát mẻ để các con tự do chạy nhảy và là nơi thư giãn cho gia đình sau thời gian tất bật ở phố thị.

Theo chia sẻ của Mạnh Trường, căn villa có khuôn viên rộng khoảng 600 m2. Vợ chồng anh dành hơn một năm để lên ý tưởng thiết kế, thi công và hoàn thiện vào giữa năm 2023. Nam diễn viên từng gọi đây là ngôi nhà thứ hai của gia đình, nơi mọi người có thể về nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, lễ Tết hoặc đón tiếp bạn bè. Vợ chồng anh thường đăng tải hình ảnh check-in tại villa trong những dịp nghỉ ngơi cùng các con.

View của căn villa rộng 600m2 lúc hoàng hôn.

Nhìn từ phía bên ngoài, công trình gây ấn tượng nhờ màu sơn trắng kem thanh lịch, cùng lối kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu. Tổng thể ngôi nhà hiện lên rất hoành tráng nhưng vẫn hòa hợp với bức tranh thiên nhiên đồi núi xung quanh. Hệ cửa kính kích thước lớn được bố trí khéo léo giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn hướng ra khoảng sân vườn xanh mát.

Nội thất được bài trí theo phong cách tân cổ điển, lấy màu trắng làm chủ đạo.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là hồ bơi ngoài trời thiết kế tràn bờ, hướng tầm nhìn về phía núi.

Nếu đường nét kiến trúc tôn lên vẻ sang trọng thì khu vườn rực rỡ lại mang đến sự mềm mại, gần gũi cho toàn bộ biệt thự. Bà xã nam diễn viên dành trọn tâm huyết để tự tay trồng hoa, chăm sóc cây cảnh và trang trí từng góc nhỏ. Không chỉ dừng lại ở các loại hoa trang trí, khoảng sân vườn này còn tích hợp thêm nhiều loại cây ăn trái cùng các loại cây gia vị phục vụ đời sống.

Khu vườn nên thơ bên trong căn biệt thự. Ảnh: FBNV↵