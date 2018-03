Khám phá du thuyền lớn nhất thế giới

Du thuyền lớn nhất thế giới Symphony of the Seas (bản giao hưởng của đại dương) đã sẵn sàng bắt đầu chuyến hải trình đầu tiên của mình.

Xuất phát từ Barcelona, Symphony of the Seas sẽ bắt đầu chuyến hải trình đầu tiên của mình vào ngày 7/4 tới đây. Sau khi đi vòng quanh khám phá Địa Trung Hải, con thuyền này sẽ đến Miami vào tháng 11 để thực hiện hành trình đến vùng biển Caribbean thơ mộng.

Thuộc sở hữu của tập đoàn tàu biển quốc tế Royal Caribbean (Mỹ), Symphony of the Seas là du thuyền thứ tư nằm trong hệ thống tàu du lịch hiện đại bậc nhất thế giới Oasis of the Seas (Ốc đảo trên biển).

Mất 2 năm để hoàn thành, Symphony of the Seas được ghép từ hơn 500 nghìn bộ phận riêng biệt, có trọng lượng 228.000 tấn, dài 362 m với 18 boong tàu.

Ông Michael Bayley, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Royal Caribbean cho biết: "Chúng tôi rất vui được giới thiệu Symphony of the Seas đến toàn thế giới, con tàu sẽ cung cấp những dịch vụ nghỉ dưỡng hàng đầu cho mọi lứa tuổi. Mọi hình thức giải trí hiện đại nhất đều có trên Symphony of the Seas”.

Symphony of the Seas có 2759 phòng phục vụ cho khoảng 6680 hành khách cùng thủy thủ đoàn lên đến 2200 người.

Tất cả các phòng trên tàu đều được trang bị nội thất cao cấp.

Bên cạnh phòng đôi hay đơn, Symphony of the Seas cũng sở hữu rất nhiều phòng cho gia đình có diện tích lớn.

Đặc biệt, hầu hết các phòng phục vụ trên Symphony of the Seas đều có ban công nhìn ra khu công viên với hơn 12 nghìn loại cây nhiệt đới.

Du khách sẽ được trải nghiệm vô cùng thú vị trên Symphony of the Seas, một trong số đó là uống rượu do robot pha chế.

Du khách có thể giải phóng năng lượng với những trò chơi mạo hiểm như đu dây mạo hiểm qua boong tàu...

... hay thử cảm giác mạnh trong ống trượt cao nhất trên biển.

Hoàng Quỳnh