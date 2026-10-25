Khám phá bất ngờ: AI có thể phát hiện tín hiệu cảnh báo đột tử do tim

Đột tử do tim xảy ra khi hệ thống điện của tim đột ngột rối loạn, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người khỏe mạnh và gây tử vong chỉ trong vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời. (Nguồn: iStock)

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Nature cho thấy, nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Berkeley (Mỹ) đã phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích điện tâm đồ (ECG) nhằm nhận diện các tín hiệu liên quan đến nguy cơ đột tử do tim.

Đột tử do tim thường xảy ra khi hệ thống điện điều khiển nhịp tim đột ngột rối loạn, khiến tim không thể bơm máu hiệu quả. Tình trạng này có thể xuất hiện ở cả những người tưởng chừng khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tim. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ trong vài phút.

Để xây dựng hệ thống, nhóm nghiên cứu đã phân tích hơn 440.000 bản ghi điện tâm đồ được thu thập trong sáu năm tại Thụy Điển. Dữ liệu được đối chiếu với giấy chứng tử để huấn luyện AI nhận diện những đặc điểm điện tim liên quan đến các trường hợp tử vong sau đó.

Thuật toán tiếp tục được kiểm nghiệm trên những nhóm bệnh nhân độc lập tại San Diego (Mỹ) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Kết quả cho thấy, AI có thể phát hiện những biến đổi tinh vi trong dạng sóng điện tâm đồ mà các phương pháp đánh giá lâm sàng thông thường dễ bỏ sót.

Hiện nay, các bác sĩ thường đánh giá nguy cơ đột tử do tim dựa vào tần suất lưu chuyển máu, chỉ số phản ánh tỷ lệ máu được tim bơm ra sau mỗi lần co bóp. Đây cũng là một trong những căn cứ để xác định bệnh nhân cần cấy máy khử rung tim tự động nhằm xử lý các rối loạn nhịp nguy hiểm.

Trong nghiên cứu, AI nhận diện được nhóm bệnh nhân có tỷ lệ đột tử do tim hằng năm lên tới 7%, so với mức 4,6% ở nhóm nguy cơ cao được xác định bằng phương pháp thông thường. Đáng chú ý, nhiều người được AI cảnh báo không thuộc nhóm nguy cơ cao theo các tiêu chí lâm sàng hiện hành.

Phó Giáo sư Ziad Obermeyer, tác giả chính của nghiên cứu, nhận định AI không chỉ có thể hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn mà còn giúp tìm hiểu những thay đổi diễn ra trong cơ thể trước khi tim đột ngột ngừng hoạt động.

Nhóm nghiên cứu hiện cũng phối hợp với các hệ thống y tế để ứng dụng thuật toán vào cơ sở dữ liệu điện tâm đồ của bệnh viện. Những bệnh nhân được xác định có nguy cơ cao có thể được theo dõi liên tục bằng thiết bị đeo ghi nhận hoạt động điện tim.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu để xác định liệu việc sử dụng AI trong định hướng điều trị có thực sự giúp giảm số ca tử vong hay không.

(theo SciTechDaily)