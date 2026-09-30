Khám phá bản người Mông đẹp như tranh, giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ

Lao Chải 1 là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích du lịch cộng đồng và khám phá văn hóa. Homestay và các dịch vụ lưu trú tại nhà dân ngày càng phát triển, du khách được trải nghiệm các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của người dân địa phương

Bản Lao Chải nằm nép mình bên những dãy núi cao và các thửa ruộng bậc thang trải dài. Đây là nơi lý tưởng để ngắm nhìn cảnh quan núi rừng tuyệt đẹp, đặc biệt vào mùa lúa chín (tháng 9 - tháng 10) và mùa nước đổ (tháng 5 - tháng 6). Những cánh rừng nguyên sinh xung quanh bản tạo nên không gian xanh mát, thanh bình.

Lao Chải 1 chính thức đón khách du lịch từ năm 2018 và được công nhận là bản du lịch cộng đồng vào năm 2019. Năm 2024, các hộ làm homestay được tập huấn về kinh doanh lưu trú, xây dựng mô hình liên kết du lịch cộng đồng và chế biến món ăn truyền thống. Năm 2026, Lao Chải đã đạt giải thưởng Du lịch Việt Nam (VITA Awards) 2026 ở hạng mục "Điểm đến có sản phẩm du lịch có nội hàm văn hóa sâu sắc".

Những con đường dẫn vào bản được người dân chỉnh trang, trồng hoa dọc hai bên, góp phần hình thành không gian du lịch cộng đồng xanh - sạch - đẹp.

Mỗi nhà trong bản đặt một thùng rác riêng trước cửa hoặc gần cổng. Con đường quanh bản luôn được dọn dẹp sạch sẽ, ngõ ngách hay đường mòn không có rác.

Mỗi gia đình ở Lao Chải có cách tạo điểm nhấn riêng cho cổng nhà bằng những vật liệu gần gũi như tre, nứa, quả thông, hạt quả rừng hay dây thừng.

Anh Cứ A Sình, bản Lao Chải 1, xã Khun Há (tỉnh Lai Châu) là một trong những người mạnh dạn đầu tư làm homestay. Từ tháng 3/2026, gia đình anh bắt đầu đón khách. Homestay có 5 phòng, giá khoảng 200.000 đồng/phòng/ngày đêm; khách nghỉ tập thể khoảng 120.000 đồng/người. Những ngày cuối tuần thường có đông khách, bình quân gia đình có thêm khoảng 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng từ dịch vụ lưu trú.

Du khách có thể thưởng thức những món ăn truyền thống, tham quan các gia đình làm nghề thủ công, tìm hiểu trang phục Mông, nghe nhạc cụ dân tộc hoặc mua những sản vật đặc trưng như mật ong rừng, chè cổ thụ, thổ cẩm.

Anh Nguyễn Việt Dũng, một du khách đến từ Hà Nội cho biết: "Điều khiến tôi ấn tượng là không khí mát mẻ, cảnh quan tự nhiên và sự thân thiện của người dân. Không gian ở đây khá thoáng, cảnh đẹp, người dân mộc mạc, thân thiện. Tôi sẽ quay lại và giới thiệu cho bạn bè cùng trải nghiệm”.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu hiện bản có 7 hộ phát triển mô hình homestay hoạt động thường xuyên. Một số hộ khác đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của du khách. Những ngôi nhà được chọn làm homestay, phần lớn vẫn giữ kiến trúc truyền thống. Không gian sinh hoạt của gia đình được kết hợp với phòng nghỉ, khu ăn uống và khu trải nghiệm, giúp du khách vừa có chỗ lưu trú, vừa được hòa mình vào đời sống của người dân bản địa.

Hà Thắng