Khám phá Baku, thủ đô của Azerbaijan với những địa điểm độc đáo

Baku có sức hút kỳ lạ đối với du khách bởi đường chân trời ấn tượng, vẻ quyến rũ cổ kính và tầm nhìn bao quát ra Biển Caspi.

Từ những con phố quanh co lịch sử đến những công trình kiến ​​trúc tráng lệ, thủ đô của Azerbaijan mang đến sự kết hợp tuyệt vời giữa quá khứ và hiện tại.

Nếu bạn yêu thích khám phá những nơi vừa sôi động vừa trường tồn với thời gian, đây chính là điểm đến lý tưởng.

Baku là nơi có nhiều địa điểm tuyệt đẹp, nơi các công trình kiến ​​trúc mang trong mình những câu chuyện riêng.

Phong cảnh văn hóa nghệ thuật khắc đá Gobustan gần Baku. Nguồn ảnh: Sefer azeri, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Những địa điểm đẹp nhất ở Baku và vùng lân cận:

Tháp Lửa

Một khung cảnh tuyệt đẹp của Tháp Lửa ở Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: Zulfugar Karimov/Unsplash

Những tòa tháp Flame Towers, một hình ảnh quen thuộc trên đường chân trời của Baku, nổi tiếng với thiết kế hình ngọn lửa đặc trưng.

Bộ ba tòa tháp gồm có Tháp Nam, nơi đặt các khu dân cư; Tháp Đông, nơi tọa lạc của khách sạn Fairmont Baku; và Tháp Tây, được sử dụng làm không gian văn phòng.

Mặt ngoài bằng kính của chúng được thắp sáng bằng những màn trình diễn màu sắc rực rỡ khi màn đêm buông xuống, tạo nên một cảnh tượng ấn tượng có thể nhìn thấy từ hầu hết các khu vực trong thành phố.

Trung tâm Heydar Aliyev

Một khung cảnh tuyệt đẹp của Trung tâm Heydar Aliyev ở Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: Zulfugar Karimov/Unsplash

Được đặt theo tên của Heydar Aliyev, bí thư thứ nhất của Azerbaijan thuộc Liên Xô, công trình kiến ​​trúc màu trắng nổi bật này ở Baku được biết đến với những đường cong mềm mại, uyển chuyển.

Được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid, khu phức hợp văn hóa này bao gồm một phòng trưng bày, bảo tàng và hội trường hội nghị. Du khách có thể tham quan các triển lãm và tham dự các sự kiện văn hóa tại đây.

Đây là điểm đến không thể bỏ qua đối với những người yêu thích nhiếp ảnh, nhờ thiết kế ấn tượng và những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp.

Cung điện của các Shirvanshah

Cung điện của Shirvanshahs ở Baku, Azerbaijan. Hình ảnh: Urek Meniashvili, CC BY-SA 3.0 , qua Wikimedia Commons

Nằm trong khu phố Icherisheher lịch sử của Baku, Cung điện Shirvanshahs mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ hoàng gia của Azerbaijan.

Khu phức hợp cung điện có niên đại từ thế kỷ 15 và từng là nơi ở của triều đại Shirvanshah.

Nơi đây bao gồm những sân trong rộng lớn, một nhà thờ Hồi giáo, một lăng mộ và Divankhana, một hội trường nghi lễ. Cung điện cũng là một phần của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Bảo tàng Thảm Quốc gia Azerbaijan

Toàn cảnh Bảo tàng Thảm Quốc gia Azerbaijan ở Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: Azerbaijan Travel

Công trình kiến ​​trúc kỳ vĩ này là một trong những địa điểm đẹp nhất ở Baku.

Mái nhà độc đáo của nó trông giống như một tấm thảm cuộn khổng lồ với những gam màu vàng và đồng rực rỡ.

Bảo tàng lưu giữ một bộ sưu tập thảm Azerbaijan phong phú, trưng bày các kỹ thuật dệt truyền thống, hoa văn tinh xảo và phong cách vùng miền.

Mắt Baku (Vòng quay Baku Eye)

Một khung cảnh tuyệt đẹp của Vòng quay Baku Eye. Nguồn ảnh: Tofiq005 (Tofiq Vəliyev), CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Một trong những địa điểm tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thủ đô Azerbaijan chính là Vòng quay Baku Eye. Còn được gọi là Vòng đu quay Baku, điểm tham quan cao 60 mét này mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra đường chân trời của thành phố và Biển Caspi.

Nó có 30 cabin kín, mỗi cabin có sức chứa tối đa tám người, cùng với hai cabin VIP được thiết kế cho bốn hành khách mỗi cabin.

Với một vòng quay đầy đủ kéo dài khoảng 30 đến 40 phút, du khách có đủ thời gian để tận hưởng tầm nhìn từ trên cao xuống đường chân trời ấn tượng của Baku và bờ biển thơ mộng.

Nhà thờ Hồi giáo Bibi Heybat

Cảnh đẹp của Thánh đường Bibi Heybat gần Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: Faik Nagiyev, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Nằm bên bờ biển Caspi, Thánh đường Bibi Heybat là một trong những địa điểm đẹp nhất để tham quan ở Baku. Nơi đây nổi tiếng với kiến ​​trúc ấn tượng, những mái vòm tráng lệ và nội thất trang trí công phu, khiến nó trở thành điểm dừng chân khó quên đối với du khách.

Ban đầu được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Mahmud ibn Sa'ad, thánh đường được xây dựng lại vào những năm 1990 bởi Sanan Sultanov, vẫn giữ được những đặc điểm riêng biệt của phong cách kiến ​​trúc Shirvan.

Cảnh quan văn hóa nghệ thuật khắc đá Gobustan

Toàn cảnh khu di tích nghệ thuật khắc đá Gobustan gần Baku. Nguồn ảnh: Sefer Azeri, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Nằm cách Baku khoảng 64 km, Khu di tích nghệ thuật khắc đá Gobustan là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận.

Nổi tiếng nhất với những hình khắc đá cổ xưa, nơi đây có hơn 6.000 hình khắc đá mô tả con người, động vật, thuyền bè và cảnh săn bắn.

Trải rộng trên diện tích 5,37 km², khu di tích mang đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh quan hiểm trở và tìm hiểu dấu vết của cuộc sống thời tiền sử trong khu vực.

Núi Candy Cane

Quang cảnh dãy núi Candy Cane gần Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: lumoplank, CC0 , qua Wikimedia Commons

Chỉ cách Baku 90 km là dãy núi Candy Cane hùng vĩ; một điểm đến trong mơ dành cho những người yêu thiên nhiên và đam mê nhiếp ảnh.

Nằm ở vùng Khizi, những ngọn núi kỳ lạ này nổi tiếng với những khối đá sọc đỏ, trắng và hồng nổi bật, trông giống như những chiếc kẹo que khổng lồ.

Những hoa văn đầy màu sắc này được tạo ra bởi các lớp đá trầm tích được hình thành bởi các quá trình địa chất tự nhiên trong hàng triệu năm.

Công viên Chiến thắng

Ảnh chụp từ trên cao Công viên Chiến thắng ở Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: President.az, CC BY 4.0 , qua Wikimedia Commons

Nếu có một nơi ở Baku hội tụ đầy đủ kiến ​​trúc hiện đại, cảnh quan thiên nhiên và giá trị lịch sử, đó chính là Công viên Chiến thắng.

Trải rộng trên diện tích 9,16 ha, công viên nằm ở quận Khatai và được xây dựng để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh Karabakh lần thứ hai năm 2020.

Du khách có thể dạo bước trên những con đường được thiết kế cảnh quan, chiêm ngưỡng Đài tưởng niệm Chiến thắng ấn tượng và tận hưởng không gian yên bình, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành phố.

Hồ Hồng Masazir

Cảnh quan tuyệt đẹp của Hồ Hồng Masazir gần Baku, Azerbaijan. Nguồn ảnh: Ramin Hesenelizad/Flickr

Chỉ cách Baku 20 km, hồ Masazir màu hồng thu hút du khách với làn nước màu hồng nổi bật.

Nằm trên bán đảo Absheron, hồ có màu hồng là do nồng độ muối cao và tảo ưa muối, loại tảo tạo ra sắc tố đỏ. Thời điểm tốt nhất để tham quan là từ tháng 6 đến tháng 9, khi sắc hồng rực rỡ đặc biệt nổi bật, càng làm tăng thêm vẻ đẹp độc đáo của hồ.

Công viên Philharmonic

Toàn cảnh Vườn Philharmonic ở Baku. Nguồn ảnh: Nigar2nigarnigar, CC BY-SA 4.0 , qua Wikimedia Commons

Công viên Philharmonic, có lịch sử từ năm 1830, là công viên lâu đời nhất ở Baku, tự hào sở hữu một bề dày lịch sử cùng vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ.

Nằm gần Nhà hát Philharmonic Quốc gia Azerbaijan, công viên có những hàng cây xanh tươi tốt, những luống hoa rực rỡ sắc màu, những đài phun nước trang nhã và những con đường uốn lượn.

Đây là địa điểm lý tưởng để tận hưởng một buổi tối dạo chơi thư thái hoặc tắm nắng mùa đông.