Khám phá ba thành cổ mang dấu ấn lịch sử Nhật Bản

Trải qua nhiều thế kỷ, các thành cổ vẫn hiện diện trong cảnh quan Nhật Bản như những chứng tích của lịch sử. Mỗi công trình mang đặc điểm kiến trúc riêng, gắn với những câu chuyện về tầng lớp võ sĩ, kỹ thuật xây dựng truyền thống và sự phát triển của các đô thị xung quanh. Theo thông tin từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), hiện nay, nhiều khu thành được khai thác phục vụ du lịch, tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu lịch sử, khám phá văn hóa bản địa và trải nghiệm những dấu ấn truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thành Himeji và vẻ đẹp của "Hạc trắng"

Nằm tại tỉnh Hyogo, thành Himeji là một trong những tòa thành nổi tiếng của Nhật Bản, với hệ thống kiến trúc chính còn được bảo tồn từ đầu thế kỷ XVII. Công trình được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993. Tháp chính của thành cũng nằm trong số những công trình được Chính phủ Nhật Bản công nhận là Quốc bảo.

Thành Himeji thường được gọi là "Thành Hạc trắng" nhờ lớp vữa trắng bao phủ các bức tường và những mối nối trên mái ngói, tạo nên diện mạo nổi bật giữa cảnh quan xung quanh. Ngoài giá trị thẩm mỹ, lớp phủ này còn có tác dụng chống cháy cho tòa thành. Những kết cấu kiến trúc và hệ thống tháp thành được gìn giữ qua nhiều biến động lịch sử giúp nơi đây trở thành điểm đến đáng chú ý đối với những người quan tâm đến lịch sử và kiến trúc Nhật Bản.

Sắc trắng nổi bật trên tường thành Himeji là nguồn gốc của tên gọi "Thành Hạc Trắng"

Công tác gìn giữ thành Himeji có sự phối hợp giữa chuyên gia bảo tồn, chính quyền và tình nguyện viên địa phương thông qua các hoạt động hướng dẫn tham quan, hội thảo và vệ sinh môi trường. Từ tháng 3/2026, thành miễn phí vé vào cửa cho du khách dưới 18 tuổi, đồng thời áp dụng mức vé riêng cho cư dân thành phố Himeji và khách từ nơi khác đối với người từ 18 tuổi trở lên, nhằm hỗ trợ bảo tồn và truyền lại di sản cho thế hệ sau.

Thành Inuyama và những di sản thời Edo

Thành Inuyama nằm bên dòng sông Kiso tại tỉnh Aichi, cách thành phố Nagoya khoảng 30 phút đi tàu cao tốc. Công trình được cho là xây dựng vào khoảng năm 1537, nổi tiếng với tháp chính bằng gỗ nguyên bản lâu đời nhất còn tồn tại tại Nhật Bản. Đây cũng là một trong 12 tòa thành cổ vẫn giữ được tháp chính từ thời điểm xây dựng và được công nhận là Quốc bảo của Nhật Bản.

Nhìn từ trên cao, tháp chính thành Inuyama hướng ra dòng sông Kiso, tạo nên cảnh quan đặc trưng của khu thành cổ

Bên trong tháp chính của Inuyama, những bậc cầu thang dốc, hệ thống cột gỗ hay cấu trúc phòng thủ cửa thả đá "ishi-otoshi" phản ánh đặc điểm của kiến trúc phòng thủ thời xưa của di tích. Khi lên tầng cao nhất, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ vùng cảnh quan rộng lớn của tỉnh Aichi và tỉnh Gifu lân cận. Những chi tiết được lưu giữ tại đây mang đến hình dung cụ thể về cách người Nhật xây dựng và tổ chức không gian phòng thủ trong quá khứ.

Hành trình tham quan Inuyama tiếp tục tại khu phố dưới chân thành, nơi còn lưu lại dấu ấn quy hoạch đô thị thời kỳ Edo (1603–1868). Đó là phố Honmachi-dori dài khoảng 600m, nối từ ga Inuyama đến lối vào thành Inuyama, tập trung hơn 60 cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng nằm sát nhau. Du khách có thể dừng chân tại các cửa hàng dọc phố để thưởng thức những món ăn đặc trưng của địa phương như "gohei-mochi", món bánh gạo nếp xiên que phết sốt mặn ngọt.

Bánh gạo nếp "gohei-mochi", món ăn địa phương được bày bán tại khu phố cổ

Nằm tại cuối phố, đền thần đạo Sanko Inari nổi bật với những hàng thẻ gỗ cầu nguyện hình trái tim màu hồng, gắn với tín ngưỡng cầu duyên của người Nhật. Cách đó không xa, vườn Nhật Urakuen là điểm dừng chân cho những du khách muốn khám phá văn hóa trà đạo truyền thống với phòng trà Joan, trà thất đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Vào tháng 4 hằng năm, lễ hội Inuyama được tổ chức tại khu phố diễn ra với 13 kiệu rước và các màn trình diễn rối cơ khí karakuri đặc sắc. Sự kiện được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Phi vật thể, góp phần duy trì những dấu ấn văn hóa truyền thống lâu đời.

Thành Ozu và trải nghiệm lưu trú trong tòa tháp cổ

Ở phía tây tỉnh Ehime, thành Ozu nằm bên dòng sông Hijikawa, với tòa tháp chính bằng gỗ bốn tầng được phục dựng và hoàn thành năm 2004 sau quá trình thực hiện kéo dài 10 năm. Công trình được tái dựng dựa trên tư liệu lịch sử cùng các kỹ thuật xây dựng gỗ truyền thống, trở thành một trong những công trình phục dựng thành cổ nguyên mẫu hàng đầu ở Nhật Bản.

Thành Ozu nổi bật giữa khung cảnh mùa xuân

Năm 2020, chương trình Ozu Castle Stay được triển khai, cho phép du khách lưu trú qua đêm trong tháp chính của thành Ozu. Mỗi ngày, địa điểm chỉ tiếp đón một nhóm từ 2 đến 6 người, bao gồm cả trẻ em. Trải nghiệm kéo dài từ buổi chiều đến sáng hôm sau, với số lượng giới hạn là 30 nhóm mỗi năm. Do tháp chính được xây dựng bằng gỗ và không có hệ thống điều hòa không khí, chương trình không tổ chức vào tháng 8 và những tháng mùa đông giá lạnh.

Chương trình được xây dựng theo ý tưởng tái hiện trải nghiệm của một vị lãnh chúa khi tiến vào thành. Du khách được đón tiếp bởi đoàn rước trong trang phục giáp trụ, cùng nghi thức chào mừng bằng súng hỏa mai do đội súng trường phiên Ozu thực hiện. Các hoạt động tiếp theo gồm thưởng thức điệu múa Fujinawa Kagura và bữa tối với những sản vật địa phương, trong đó có thịt bò Wagyu Akane và rượu sake.

Điểm đặc biệt của Ozu Castle Stay nằm ở hoạt động tái hiện nghi lễ đón lãnh chúa đầu tiên của phiên Ozu khi tiến vào thành năm 1617. Du khách được chào đón bởi đoàn rước trong trang phục giáp trụ, cờ hiệu và nghi thức bắn súng hỏa mai do Đội súng trường phiên Ozu thực hiện. Sau đó, khách tham quan được thưởng thức điệu múa Fujinawa Kagura, một di sản văn hóa dân gian phi vật thể do tỉnh chỉ định, cùng bữa tối sử dụng các sản vật địa phương như thịt bò Wagyu Akane và rượu sake.

Trải nghiệm nghỉ qua đêm tại thành Ozu

Khách lưu trú cũng có thể ngắm tháp chính được thắp sáng vào ban đêm từ khu vực Castle Lounge và phòng tắm dành riêng cho chương trình. Sau khi tham quan thành, du khách có thể ghé phố cổ Ohana-han dưới chân thành, nơi những công trình kiến trúc lịch sử tạo nên cảnh quan đặc trưng của đô thị Ozu.

Sự kết hợp giữa kiến trúc thành quách tại Himeji, những dãy phố cổ ở Inuyama và trải nghiệm lưu trú trong tháp thành Ozu mang đến nhiều góc nhìn về di sản lịch sử, văn hóa Nhật Bản. Mỗi tòa thành đều mang những dấu ấn riêng về kiến trúc và lịch sử, đồng thời gắn bó với phong tục, đời sống văn hóa được duy trì tại địa phương. Qua những hoạt động tham quan và trải nghiệm, các thành cổ trở thành điểm kết nối giữa di sản trong quá khứ và hoạt động du lịch hiện đại, giúp những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được khám phá và duy trì trong đời sống ngày nay.