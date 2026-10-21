Khám phá ba biểu tượng trong văn hóa ẩm thực Bỉ

Hơn cả một ly bia

Văn hóa bia Bỉ được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 11/2016. (Nguồn: Belgian Beer Supply)

Ở Bỉ, gọi một ly bia đơn giản là “bia” có lẽ chưa đủ. Thế giới bia nơi đây phong phú đến nỗi mỗi dòng bia có thể mang một cá tính riêng. Thí dụ, dòng Tripel nổi bật với sắc vàng óng và hương trái cây, còn Dubbel gây ấn tượng bởi màu nâu sẫm cùng vị caramel và trái cây khô. Trong khi đó, một số dòng bia lại gợi hương chuối, đinh hương hoặc tiêu nhờ hoạt tính của men bia. Những tầng hương vị đặc trưng này mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, đủ để thực khách phải dành cả buổi khám phá.

Bí quyết là ở nghệ thuật lên men. Một số dòng bia tiếp tục lên men ngay trong chai, tạo thêm khí ga và giúp hương vị đậm đà hơn theo thời gian. Bởi vậy, bia Bỉ thường được phục vụ trong những chiếc ly có hình dáng riêng. Nhiều người sành bia cho biết, ly hoa tulip giúp tập trung hương thơm, trong khi ly chân rộng thường được dùng cho một số dòng bia tu viện.

Nhắc đến bia Bỉ cũng khó bỏ qua bia Trappist, dòng bia gắn với truyền thống nấu bia tại các tu viện. Những thương hiệu như Chimay đã đưa phong cách này đến với người yêu bia trên khắp thế giới. Tháng 11/2016, văn hóa bia Bỉ chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Với người Bỉ, thưởng thức bia còn là câu chuyện kết hợp hương vị. Một ly Witbier thoảng hương cam, chanh có thể dùng cùng bánh tổ ong (waffle). Trong khi đó, bia Tripel với hương trái cây và gia vị lại đem đến những trải nghiệm thú vị khi kết hợp cùng các món hải sản.

Mỗi lựa chọn đều mở ra một cách cảm nhận khác về văn hóa ẩm thực của đất nước nằm giữa lòng châu Âu.

Khoai tây chiên và “cuộc chơi” nước xốt

Khoai tây chiên Bỉ được phục vụ trong phễu giấy, ăn kèm các loại nước xốt như mayonnaise, Andalouse hoặc Samurai. (Nguồn: Expatica)

Dù được biết đến rộng rãi với tên gọi “French fries”, khoai tây chiên lại giữ một vị trí đặc biệt trong niềm tự hào ẩm thực của người Bỉ.

Tại Brussels, Bruges hay Antwerp, những quầy khoai tây chiên xuất hiện trên nhiều con phố. Món ăn được phục vụ nóng hổi trong những chiếc phễu giấy, kèm một chiếc dĩa nhỏ và nước xốt tùy theo sở thích của thực khách.

Điểm làm nên sự khác biệt nằm ở kỹ thuật chiên hai lần. Khoai tây thường được cắt thành những thanh khá dày, sau đó chiên lần đầu ở nhiệt độ vừa phải để làm chín phần ruột. Sau khi để nguội, khoai được chiên lần thứ hai ở nhiệt độ cao hơn để tạo lớp vỏ vàng giòn. Trong cách chế biến truyền thống, các đầu bếp Bỉ thường ưu tiên mỡ bò để chiên khoai tây. Tuy nhiên, ngày nay, nhiều quầy hàng cũng đã chuyển sang sử dụng dầu thực vật.

Nếu tương cà quen thuộc với thực khách ở nhiều quốc gia, người dân Bỉ lại chuộng mayonnaise khi thưởng thức khoai tây chiên. Người sành ăn khuyên thực khách nên thử xốt Andalouse, được pha từ mayonnaise, cà chua và ớt chuông, có vị béo hòa quyện cùng chút chua ngọt.

Dành cho những ai say mê vị cay đậm đà, xốt Samurai pha từ mayonnaise và tương ớt cũng là lựa chọn đáng thử. Với nhiều người, chọn xốt đôi khi cũng là một thú vui chẳng kém việc chọn món ăn.

Khoai tây chiên còn là bạn đồng hành quen thuộc của moules-frites, món ăn kèm khoai tây chiên nổi tiếng của Bỉ. Món ăn dân dã này hiện diện từ trong những quầy hàng ven phố đến các nhà hàng.

Mặt khác, nguồn gốc của khoai tây chiên hiện vẫn là chủ đề tranh luận giữa Bỉ và Pháp, chủ yếu xoay quanh quốc gia đầu tiên sáng tạo ra món ăn này. Một câu chuyện dân gian của Bỉ kể rằng, khi sông Meuse đóng băng vào mùa Đông, người dân địa phương đã cắt khoai tây thành hình con cá để chiên thay thế. Song, câu chuyện này vẫn chưa có đủ bằng chứng xác thực. Dù chưa ngã ngũ về nguồn gốc, truyền thống chế biến và thưởng thức khoai tây chiên đã đi sâu vào đời sống người Bỉ qua nhiều thế hệ.

Dấu ấn “Praline”

Chocolate praline Bỉ gây ấn tượng với lớp vỏ mỏng, phần nhân đa dạng và nghệ thuật chế tác tinh tế. (Nguồn: Laure Wanders)

Trong những cửa hàng chocolate ở Bỉ, một viên kẹo nhỏ có thể là cả một tác phẩm thủ công. Đó chính là praline, một sáng tạo góp phần đưa chocolate Bỉ trở thành cái tên nổi bật trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Praline kiểu Bỉ là loại kẹo chocolate có lớp vỏ mỏng bao bọc phần nhân mềm bên trong. Phần nhân có thể làm từ ganache (hỗn hợp chocolatevà kem tươi), caramel, hạt nghiền hoặc các nguyên liệu khác, tạo nên nhiều biến thể về kết cấu và hương vị.

Năm 1912, nghệ nhân chocolate Jean Neuhaus phát triển loại praline với phần nhân mềm bên trong. Vài năm sau, vợ ông giới thiệu hộp giấy ballotin, loại hộp chuyên dụng có thiết kế giúp bảo vệ những viên chocolate và giữ chúng không bị xô lệch khi vận chuyển.

Qua thời gian, chocolate dần trở thành lựa chọn quen thuộc trong những dịp đặc biệt tại Bỉ, gắn với những hộp quà trang nhã và nghệ thuật chế tác thủ công.

Chocolate du nhập vào Bỉ từ thế kỷ XVII, khi vùng đất này còn nằm dưới sự cai trị của Tây Ban Nha. Thời kỳ đầu, ca cao chủ yếu được dùng để pha chế đồ uống xa xỉ dành cho giới thượng lưu. Sang thế kỷ XIX, quá trình công nghiệp hóa thúc đẩy sản xuất chocolate phát triển, mở đường cho sự ra đời của các nhà máy và cửa hàng chuyên doanh.

Tuy nhiên, không phải sản phẩm chocolate nào có xuất xứ từ Bỉ cũng mặc nhiên đạt chất lượng cao. Danh tiếng của chocolate Bỉ được xây dựng qua nhiều thế hệ nghệ nhân, với kỹ thuật chế biến, sự đa dạng trong hương vị và những sáng tạo tiêu biểu như kẹo praline.

Bên cạnh những hương vị quen thuộc như cà phê, caramel và hạt phỉ, praline ngày nay còn được biến tấu với nhiều nguyên liệu mới. Một số nghệ nhân kết hợp chocolate với trà đen ướp hương cam bergamot (Earl Grey) để tạo nên vị thơm dịu. Bên cạnh đó, wasabi (mù tạt xanh Nhật Bản) và các loại gia vị cũng được sử dụng trong một số công thức khác, mang đến vị cay nồng tương phản với vị ngọt và đắng của chocolate.

(tổng hợp)