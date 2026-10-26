Khám phá B-24 Liberator: Oanh tạc cơ hạng nặng chủ lực của phe đồng minh

Cuối thập niên 1930, Không quân Lục quân Mỹ cần một loại oanh tạc cơ hạng nặng có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, mang nhiều bom và đạt tốc độ cao.

Boeing B-17 Flying Fortress đã được phát triển, nhưng giới hoạch định quân sự không muốn phụ thuộc vào một thiết kế duy nhất. Họ cần thêm một dòng máy bay có năng lực tương đương, thậm chí vượt trội ở một số phương diện

Năm 1938, hãng Consolidated Aircraft bắt tay phát triển mẫu máy bay mới. Thay vì sao chép B-17, các kỹ sư lựa chọn hướng thiết kế riêng, tập trung vào hiệu suất hành trình và khả năng mang nhiên liệu.

Kết quả là XB-24, nguyên mẫu đầu tiên của dòng B-24, thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 29/12/1939.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở đôi cánh dài, hẹp và có tỷ lệ sải cánh trên chiều rộng lớn. Thiết kế này giúp giảm lực cản và cải thiện hiệu quả bay đường dài.

Oanh tạc cơ B-24 còn có thân máy bay tương đối rộng, khoang bom lớn và càng đáp ba bánh, cấu hình hiện đại vào thời điểm đó.

So với B-17, B-24 có lợi thế về tầm hoạt động và khả năng mang bom trong nhiều cấu hình nhiệm vụ.

Điều này đặc biệt quan trọng khi chiến tranh mở rộng trên những chiến trường cách xa căn cứ, từ Đại Tây Dương đến Bắc Phi và Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, thiết kế cánh tối ưu cho hành trình cũng đặt ra những yêu cầu riêng về điều khiển và khai thác.

B-24 không đơn giản là một phiên bản tốt hơn B-17 ở mọi mặt, mà là một phương án có ưu thế và hạn chế riêng.

Anh và các đồng minh đã tiếp nhận B-24 từ giai đoạn đầu chiến tranh, trước khi Mỹ tham chiến trực tiếp.

Khi Mỹ bước vào cuộc chiến sau trận Trân Châu Cảng, Liberator dần trở thành một công cụ chủ lực trong chiến dịch ném bom chiến lược, tuần tra biển và săn tàu ngầm.

Sự xuất hiện của B-24 cho thấy sức mạnh không quân không chỉ phụ thuộc vào hỏa lực hay số lượng bom.

Tầm bay, hiệu suất nhiên liệu và khả năng thích nghi với nhiều nhiệm vụ cũng có thể quyết định giá trị của một loại máy bay.

Trong cuộc chiến trải dài trên nhiều đại dương, những ưu thế đó giúp Liberator đảm nhận các nhiệm vụ mà không phải oanh tạc cơ nào cũng đáp ứng được.