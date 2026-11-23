Thanh âm từ căn bếp Sri Lanka

Gian hàng Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam giới thiệu nhiều món ăn truyền thống đặc sắc, mang đậm hương vị và bản sắc văn hóa quốc đảo Nam Á. (Nguồn: Đại sứ quán Sri Lanka)

Giới thiệu về gian hàng Sri Lanka tại Liên hoan năm nay, Đại sứ Poshitha Perera đặc biệt nhắc đến kottu roti, một nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực nước này.

Theo Đại sứ, kottu roti là một sáng tạo của người Sri Lanka trong khoảng 50 năm trở lại đây. Món ăn được chế biến từ bánh roti cán mỏng, cắt thành từng miếng nhỏ rồi kết hợp với rau củ, thịt hoặc cá tùy theo sở thích của thực khách.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera. (Ảnh: Yến Vi)

Nét độc đáo của kottu roti nằm ở công đoạn chế biến, khi các nguyên liệu được đảo trộn liên tục bằng dụng cụ kim loại, tạo nên những âm thanh rộn ràng, đặc trưng.

“Với kottu roti, các bạn có thể cảm nhận hương vị bằng cả vị giác và âm thanh. Tiếng động trong quá trình chế biến cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của món ăn”, Đại sứ chia sẻ.

Bên cạnh cách chế biến độc đáo, kottu roti còn có thể biến tấu linh hoạt theo khẩu vị. Người ăn chay có thể lựa chọn rau củ, trong khi những thực khách khác có thể kết hợp thêm thịt hoặc cá.

Đặc biệt, dù ẩm thực Sri Lanka nổi tiếng với vị cay, lượng gia vị và nước sốt của món ăn vẫn có thể được điều chỉnh để phù hợp với sở thích của từng người.

Theo nhà ngoại giao Sri Lanka, chính sự linh hoạt ấy đã giúp kottu roti được nhiều thực khách Việt Nam yêu thích, đồng thời mang đến một trải nghiệm mới mẻ về văn hóa ẩm thực quốc đảo Nam Á.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Bên cạnh những món ăn truyền thống, gian hàng Đại sứ quán Sri Lanka còn trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa quốc đảo Nam Á. (Nguồn: Đại sứ quán Sri Lanka)

Đề cập sự gắn bó với Liên hoan, Đại sứ Poshitha Perera cho biết, Đại sứ quán Sri Lanka tại Việt Nam luôn tích cực tham gia sự kiện qua các kỳ tổ chức. Riêng trong nhiệm kỳ của ông, đây là lần thứ ba Đại sứ quán góp mặt.

Nhà ngoại giao Sri Lanka bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tổ chức sự kiện thường niên, tạo cơ hội để các quốc gia giới thiệu bản sắc ẩm thực, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Đánh giá về quy mô Liên hoan năm nay, Đại sứ ghi nhận không gian trưng bày tương đối thuận lợi cùng sự đa dạng của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Ông Poshitha Perera đồng thời kỳ vọng sự kiện trong những năm tới sẽ được tổ chức tại địa điểm rộng hơn, tạo điều kiện để thêm nhiều quốc gia tham gia, mở rộng các hoạt động biểu diễn và quảng bá văn hóa tới công chúng.

Bên cạnh giá trị giao lưu, Đại sứ Poshitha Perera đặc biệt đánh giá cao ý nghĩa thiện nguyện của Liên hoan, khi hoạt động quảng bá ẩm thực được gắn với mục tiêu hỗ trợ cộng đồng.

Hưởng ứng tinh thần ấy, gian hàng Sri Lanka dự kiến dành một phần lợi nhuận để đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện.

Nhà ngoại giao Sri Lanka cũng bày tỏ tin tưởng những khoản đóng góp sẽ được sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho những người cần hỗ trợ.

Đặc biệt, khi được đề nghị khái quát cảm nhận về Liên hoan năm nay bằng ba từ, Đại sứ Poshitha Perera hào hứng đáp: “Tuyệt vời, tuyệt vời và tuyệt vời!”

Câu trả lời đầy phấn khởi phần nào cho thấy ấn tượng tốt đẹp của Đại sứ về sự kiện. Từ những thanh âm rộn ràng khi chế biến món kottu roti đến các hoạt động giao lưu văn hóa và thiện nguyện, sự hiện diện của Sri Lanka đã góp thêm một sắc màu riêng cho Liên hoan, lan tỏa tinh thần hữu nghị và sẻ chia giữa các quốc gia.