Khám phá 7 thử thách địa hình cùng Ford Ranger Raptor, Wildtrak và Everest tại PVOIL VOC 2026

Ford Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest 4x4 sẽ góp mặt tại đường lái thử PVOIL VOC 2026.

Đường lái thử Ford – nơi những “chiến binh offroad” phô diễn sức mạnh

Tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026), Ford Việt Nam tiếp tục trở thành điểm sáng với đường lái thử được thiết kế tại khu vực Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội). Ba mẫu xe góp mặt là Ford Ranger Raptor, Ranger Wildtrak và Everest 4x4.

Năm nay, 7 thử thách địa hình liên hoàn tại đường lái thử Ford bao gồm: Dốc cao, Bùn lầy, Hồ Sole, Gờ xóc, Gờ dốc, Vách nghiêng đôi và Baja. Độ phức tạp của đường thử mang tới những trải nghiệm vô cùng chân thực cho khách tham gia, để họ được trực tiếp khám phá khả năng vận hành của các mẫu xe nổi bật đến từ Ford.

“Bay" Ford Ranger Raptor

Lần đầu tiên khách trải nghiệm Ford Ranger Raptor tại PVOIL VOC 2026 sẽ trải qua thử thách Gờ dốc. Đây là những đoạn gờ dốc cao khiến người lái có thể đạp ga đưa chiếc xe bay lên khỏi mặt đất. Vừa mang lại những khung hình ấn tượng, vừa đưa khách trải nghiệm cảm nhận sự phấn khích tột độ.

Phiên bản Ranger Raptor xuất hiện tại đường lái thử Ford mới ra mắt tháng 5 năm nay, được trang bị động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost tăng áp kép, cho công suất tối đa 397 PS, hứa hẹn mang tới những cú đạp ga đầy cảm xúc.

Raptor hứa hẹn mang tới những màn trải nghiệm ấn tượng tại khu vực lái thử Ford.

Với chế độ lái Baja (Offroad tốc độ cao), người cầm lái giống như một tay đua, đưa chiếc Raptor bay lên đúng nghĩa. Chưa dừng lại, nhờ trải nghiệm này, khách lái thử sẽ tự mình cảm nhận sự linh hoạt của hệ thống giảm xóc Fox Live Valve và bộ khung gầm tối ưu cho việc bay nhảy của chiếc “siêu bán tải”.

Việc bố trí Gờ bay riêng cho Raptor cũng tạo nên sự khác biệt giữa mẫu bán tải hiệu năng cao này với Ranger Wildtrak và Everest trên cùng khu trải nghiệm.

Cùng bộ ba Raptor, Wildtrak, Everest vượt thử thách

Nếu Raptor gây ấn tượng với tốc độ đặc trưng, thì Ranger Wildtrak hứa hẹn thuyết phục những người cầm lái nhờ sức kéo mạnh mẽ cùng khả năng thích ứng địa hình. Mẫu SUV Everest góp mặt trong đường lái thử PVOIL VOC 2026 cho thấy nhóm xe gia đình cũng có khả năng đi xa và khám phá những cung đường đa dạng.

So với một mẫu bán tải như Ranger Wildtrak, Everest có định hướng sử dụng thiên về SUV gia đình, với không gian dành cho hành khách và các tiện nghi phục vụ những chuyến đi dài. Everest xuất hiện ở đường lái thử là cơ hội để người lái tự kiểm chứng sự đa năng của mẫu SUV cỡ D nổi bật nhà Ford, khi vừa đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng thường ngày, vừa đưa cả gia đình bước vào những hành trình khám phá ngoài đô thị, trên địa hình hiểm trở.

Sơ đồ đường lái thử Ford tại PVOIL VOC 2026.

Đường lái thử đưa khách trải nghiệm vượt qua những “cạm bẫy” bố trí liên tiếp khiến cảm xúc không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, những “chiến binh” Ford cũng thể hiện khả năng ổn định nhanh chóng của xe sau mỗi thử thách.

Mở đầu là bài dốc cao 40 độ, nơi người lái có thể cảm nhận sức kéo và khả năng phân bổ lực của hệ dẫn động 4 bánh. Các mẫu xe Ford đều được trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) và hỗ trợ đổ đèo (HDC), giúp xe lên xuống dốc an toàn mà không cần thao tác phanh hay ga phức tạp.

Với đoạn đường bùn lầy yêu cầu về độ bám và khả năng duy trì chuyển động trên bề mặt trơn trượt. Hệ thống kiểm soát địa hình (Terrain Management System – TMS) sẽ phát huy tác dụng khi xe được chuyển sang chế độ “Mud/Ruts”. Hệ thống tự động điều chỉnh mô-men xoắn và phân phối lực đến từng bánh giúp xe dễ dàng vượt qua mặt đường trơn trượt.

Mẫu xe SUV cỡ D Everest cũng góp mặt tại đường lái thử Ford tại PVOIL VOC 2026.

Bài Hồ so le (rãnh chữ V) thách thức các tay lái đưa bánh xe vượt qua các hố phân bổ không thẳng hàng liên tiếp. Đây là thử thách quen thuộc trong các cuộc thi offroad. Khi xe bị lệch bánh, khóa vi sai cầu sau điện tử sẽ truyền lực đến bánh còn bám đường, giúp xe vượt qua địa hình gồ ghề mà không cần tăng ga mạnh. Bài thử này thể hiện rõ độ cứng vững khung gầm và độ linh hoạt của hệ thống treo trên các dòng xe Ford.

Bài vách cua nghiêng đưa khách tham gia đối mặt với tình huống di chuyển qua sườn đồi hoặc đoạn dốc ngang. Khả năng giữ thăng bằng và ổn định thân xe của Ford được khai thác tối đa trong bài này, nhờ khung gầm chắc chắn và hệ thống treo cải tiến.

Trải nghiệm thực tế, hiểu rõ chất Ford

Với đường lái thử Ford tại PVOIL VOC 2026, địa hình thực tế trong những cung đường khám phá xa xôi được tái hiện chân thực. Khách hàng tham gia có cơ hội hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa việc quan sát một chiếc xe vượt địa hình và trực tiếp cầm lái trong điều kiện được kiểm soát.

Năm nay, Ford Việt Nam có chương trình thử thách lái thử “Tay lái vàng” với giải thưởng lên đến 5 triệu đồng dành cho người tham gia đăng kí trải nghiệm lái thử các dòng xe Ford.

Hoạt động lái thử không chỉ mang lại trải nghiệm mới tại một sự kiện đua xe địa hình mà còn giúp họ hiểu rõ hơn vai trò của các công nghệ hỗ trợ vận hành trong những điều kiện cụ thể.

Đây cũng là dịp để người dùng đánh giá sự khác biệt giữa các dòng xe trước khi lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu cá nhân và gia đình. Sự kết hợp giữa các màn tranh tài trên đường đua và hoạt động trải nghiệm của các thương hiệu tiếp tục mở rộng sức hút của PVOIL VOC 2026, đưa trải nghiệm địa hình đến gần hơn với cộng đồng yêu xe Việt Nam.

Các mẫu xe Ford đã từng góp mặt trong nhiều mùa giải PVOIL VOC.