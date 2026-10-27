Khám phá 4 ngôi trường của các 'nhà leo núi' trận Chung kết năm Olympia 26

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa)

Chính thức thành lập vào năm 2008, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) là một trong những cơ sở giáo dục mũi nhọn của tỉnh, ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật tại các kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và nhiều sân chơi học thuật khác. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học hằng năm ở mức cao cũng là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường. Chiến thắng tại cuộc thi Quý I Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 của nam sinh Trần Võ Gia Bảo đã tiếp tục nối dài truyền thống chinh phục các cuộc thi trí tuệ của học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trên khuôn viên rộng hơn 18.400 m2, trường sở hữu không gian học tập thoáng đãng, nhiều cây xanh với kiến trúc hiện đại. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, nâng cấp nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, đồng thời xây dựng môi trường thuận lợi để các bạn phát triển năng lực, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Ngôi trường Gia Bảo đang theo học. Ảnh: Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa.

Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

Tiền thân là lớp Toán đặc biệt của tỉnh, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) chính thức mang tên gọi này vào năm 1986, trước khi chuyển về Việt Trì vào năm 1994. Cuối năm 2022, trường chuyển đến cơ sở mới có diện tích 4,72 ha, được đầu tư xây dựng quy mô lớn, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh học tập, rèn luyện.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Bên cạnh việc chú trọng nền tảng học thuật, ngôi trường của Lý Thái Dương - thí sinh thứ hai góp mặt tại Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 còn hướng đến phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất và kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, trải nghiệm - hướng nghiệp, văn hóa và thể thao.

Góp phần làm nên chất lượng giáo dục của nhà trường là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn khơi dậy niềm say mê học tập, khuyến khích học sinh phát huy thế mạnh và tự tin chinh phục những mục tiêu mới.

Khuôn viên rộng rãi tại nơi Thái Dương học tập. Ảnh: Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Trường THPT chuyên Thái Bình - Hưng Yên

Thành lập năm 1988 từ hai nhóm học sinh chuyên Toán và chuyên Văn - Nga, Trường THPT chuyên Thái Bình đã từng bước khẳng định vị thế bằng những thành tích nổi bật trong đào tạo học sinh giỏi.

Sau 38 năm phát triển, trường hiện có hơn 100 cán bộ, giáo viên cùng hơn 1.500 học sinh thuộc 43 lớp. Đáng chú ý, trường có hơn 1.000 học sinh từng đoạt giải học sinh giỏi quốc gia và hơn 10 học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế, khu vực.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nhà trường còn tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ, chương trình văn hóa, thể thao và thiện nguyện. Những sân chơi này giúp học sinh tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng sự chủ động, tự tin.

Đặc biệt, chiến thắng của Nguyễn Huy Quang Minh tại cuộc thi Quý III Đường Lên Đỉnh Olympia đã đưa ngôi trường lần đầu tiên trở thành điểm cầu truyền hình Chung kết năm, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của nhà trường.

Trường THPT chuyên Thái Bình trong hành trình 38 năm thành lập. ﻿Ảnh: Insight Thái Bình.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đoàn Lê Anh Đức là nhà leo núi cuối cùng ghi danh tại Chung kết năm Olympia 26 sau khi chiến thắng Quý 4 với 220 điểm. Trường THPT chuyên Amsterdam (Hà Nội) Amsterdam đã sở hữu 2 vòng nguyệt quế tại Chung kết năm tại Đường Lên Đỉnh Olympia đến từ Phan Minh Đức (Olympia 10) và Trần Bùi Bảo Khánh (Olympia 25).

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.

Thành lập năm 1985 từ tình hữu nghị Việt Nam - Hà Lan, trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố, Quốc gia và Olympic quốc tế. Không chỉ nổi bật trong học tập, Hà Nội - Amsterdam còn gây ấn tượng bởi đời sống ngoại khóa sôi nổi với hàng chục câu lạc bộ, tạo điều kiện để học sinh phát triển năng khiếu và theo đuổi đam mê. Sự kết hợp giữa thành tích học thuật, tinh thần sáng tạo và môi trường trải nghiệm đa dạng góp phần tạo nên bản sắc của ngôi trường, đồng thời giúp học sinh phát triển toàn diện ngoài khuôn khổ lớp học.

Ảnh: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h30 Chủ Nhật, ngày 1 tháng 11 năm 2026 trên kênh VTV3.

Ảnh: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia.