Khám phá 350 gian hàng tại hội chợ lớn nhất năm ở Thanh Hóa

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm ngay trong ngày đầu mở cửa.

Ngay trong ngày đầu diễn ra, không khí tại hội chợ đã khá nhộn nhịp. Từng dòng người nối nhau tham quan các gian hàng, dừng chân tìm hiểu sản phẩm và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu gia đình.

Với quy mô 350 gian hàng, hội chợ mang đến nhiều lựa chọn hàng hóa cho người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Các gian hàng được bố trí nối tiếp nhau, hàng hóa sắp xếp gọn gàng, bắt mắt, tạo thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm. Từ đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP đến hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, mỗi gian hàng mang đến những sản phẩm mang dấu ấn riêng của từng vùng miền.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 do Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Các sản phẩm OCOP góp phần tạo nên sự phong phú cho không gian trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Với quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn và một khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa, hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nguyên liệu sản xuất, sản phẩm từ các ngành nghề truyền thống và hàng thủ công mỹ nghệ đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội chợ không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm mà còn góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Không chỉ tạo thêm không gian mua sắm cho người dân, hội chợ còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và giao thương, các đơn vị có thêm cơ hội kết nối với khách hàng, từng bước đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường.