Khám phá 14 lâu đài đẹp nhất Scotland giữa thiên nhiên hùng vĩ

Ước tính Scotland có hơn 1.500 lâu đài nằm rải rác trên những vùng đất gồ ghề, với những công trình cổ nhất có niên đại từ thế kỷ 12. Trong khi nhiều lâu đài chỉ còn là tàn tích, một số khác đã được phục dựng và trở thành những bảo tàng sống động, thu hút những người yêu thích lịch sử, kiến trúc và những khu vườn được chăm chút tỉ mỉ.

Bạn có thể ghé thăm Lâu đài Edinburgh tráng lệ ở thủ đô hoặc đến những địa điểm xa xôi hơn, nơi có những lâu đài ngoạn mục nằm bên vách đá như Lâu đài Dunnottar.

Từ những pháo đài tựa như bước ra từ truyện cổ tích đến những ngôi nhà lịch sử từng được sử dụng làm bối cảnh cho các bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng, dưới đây là 14 lâu đài đẹp nhất ở Scotland.

Lâu đài Edinburgh

Ảnh: Rory Fuller/Travel+Leisure

Tọa lạc trên đỉnh đồi Castle Rock ở thủ đô Edinburgh của Scotland, Lâu đài Edinburgh từng là nơi ở của hoàng gia trong nhiều thế kỷ. Công trình mang tính biểu tượng này có những kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 12, từng là pháo đài, căn cứ quân sự và nhà tù.

Nơi đây cũng từng xuất hiện trong một số bộ phim, trong đó có "The Lost King" năm 2022.

Hiện là Di sản Thế giới UNESCO, lâu đài mở cửa hằng ngày cho du khách tham quan, ngoại trừ ngày Giáng sinh và ngày Lễ tặng quà.

Hãy tham gia chuyến tham quan có hướng dẫn viên đến Đại sảnh và Nhà nguyện Thánh Margaret, đồng thời ghé thăm Bảo tàng Chiến tranh Quốc gia ngay trong khuôn viên.

Tại đây, du khách có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập lớn các hiện vật, đồng phục, huy chương và mô hình thu nhỏ. Lâu đài cũng thường tổ chức các sự kiện đặc biệt như trình diễn ánh sáng, tiệc trà chiều, hòa nhạc và các buổi biểu diễn lễ hội. Vé thường bán hết vào những tháng hè, vì vậy du khách nên mua trước.

Lâu đài Stirling

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Lâu đài Stirling là một trong những lâu đài lớn nhất và có ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất Scotland, đồng thời từng là nơi Nữ hoàng Mary của Scotland trải qua thời thơ ấu.

Mặc dù lâu đài có niên đại từ thế kỷ 12, phần lớn các công trình còn lại ngày nay được xây dựng từ thế kỷ 15 trở về sau.

Trong những năm gần đây, nơi đây còn được sử dụng làm địa điểm quay phim cho các chương trình truyền hình "Good Omens" và "Mary and George".

Lâu đài mở cửa quanh năm và giá vé đã bao gồm các tour tham quan có hướng dẫn. Du khách có thể khám phá những không gian thời Phục Hưng như Đại sảnh, Cung điện Hoàng gia và Nhà bếp lớn, sau đó tản bộ qua Vườn Nữ hoàng Anne.

Tại Phòng trưng bày Stirling Heads, du khách có thể chiêm ngưỡng những huy chương bằng gỗ sồi chạm khắc thủ công từng được dùng để trang trí trần cung điện. Vào những ngày trời quang đãng, từ trên tường lâu đài, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng nông thôn và núi non xung quanh.

Lâu đài Eilean Donan

Ảnh: Jacek Kadaj/Getty Images

Không khó để hiểu vì sao Lâu đài Eilean Donan là một trong những địa danh được chụp ảnh nhiều nhất ở vùng Cao nguyên Scotland. Công trình mang phong cách thời trung cổ này nằm trên một hòn đảo nhìn ra đảo Skye, bao quanh là những ngọn núi hùng vĩ.

Lịch sử của pháo đài ban đầu, được xây dựng vào thế kỷ 13, vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Lâu đài từng bị quân đội Anh tấn công vào đầu những năm 1700 và bị bỏ hoang trong 200 năm tiếp theo.

Tuy nhiên, phiên bản hiện tại được xây dựng lại vào những năm 1930, kết hợp những tàn tích của công trình cũ vào thiết kế.

Lâu đài từng là bối cảnh cho các bộ phim như "Highlander" và cũng là địa điểm tổ chức những đám cưới tuyệt đẹp.

Du khách có thể khám phá các hiện vật và đồ nội thất bên trong, đồng thời quan sát đời sống hoang dã xung quanh, bao gồm cá heo, rái cá và cá voi nhỏ.

Lâu đài mở cửa cho du khách hầu hết các ngày trong tuần, nhưng du khách nên kiểm tra trang web để biết thông tin về những ngày đóng cửa trước khi đến.

Lâu đài Dunnottar

Ảnh: Mandy Haakenson/Du lịch+Giải trí

Pháo đài trên đỉnh vách đá này hiện chỉ còn là những tàn tích bên bờ biển phía đông bắc Scotland, nhưng riêng khung cảnh ngoạn mục cũng đủ lý do để du khách ghé thăm.

Gắn liền với lịch sử Scotland từ thời Trung cổ, Lâu đài Dunnottar từng bị Hiệp sĩ William Wallace, nhân vật chính trong câu chuyện hư cấu "Braveheart", bao vây.

Lâu đài mở cửa hằng ngày cho du khách tham quan, ngoại trừ một số ngày lễ hoặc khi có bão lớn.

Du khách nên mang giày dép thoải mái vì sẽ phải leo hơn 200 bậc thang để đến lâu đài. Những người yêu thích phiêu lưu có thể tiếp tục xuống khám phá bờ biển ngoạn mục bên dưới.

Lâu đài Balmoral

Ảnh: Jan Zabrodsky/Getty Images

Lâu đài Balmoral là nơi nghỉ dưỡng của gia đình hoàng gia Anh tại Scotland và từng là địa điểm nghỉ ngơi yêu thích của Nữ hoàng Elizabeth II.

Nằm gần Braemar, một trong những thị trấn nhỏ quyến rũ nhất Scotland, khu bất động sản này được Hoàng tử Albert mua cho Nữ hoàng Victoria vào năm 1852.

Lâu đài Balmoral ban đầu được cho là quá nhỏ đối với gia đình hoàng gia, vì vậy phiên bản hiện tại được hoàn thành vào năm 1856. Qua nhiều năm, các thế hệ tiếp theo đã bổ sung thêm nhiều công trình vào khu đất rộng 50.000 mẫu Anh.

Vào một số ngày nhất định, du khách có thể vào tham quan khuôn viên mà không mất phí. Ngoài ra, có các tour du lịch bằng xe Land Rover dành cho những ai muốn khám phá các khu công viên và động vật hoang dã xung quanh.

Lâu đài Glamis

Ảnh: Robert Plattner/Oneworld Picture/Universal Images Group thông qua Getty Images

Lâu đài Glamis có niên đại từ năm 1372 và là nơi ở của gia đình các Bá tước Strathmore và Kinghorne.

Nữ hoàng Elizabeth đã trải qua thời thơ ấu tại lâu đài này, còn em gái của bà, Công chúa Margaret, cũng được sinh ra ở đây. Một số người tin rằng khu bất động sản này có thể đã truyền cảm hứng cho vở kịch "Macbeth" của Shakespeare, bởi nhân vật chính là Bá tước Glamis.

Nơi đây cũng được đồn đại là một trong những địa điểm ma ám nhất Scotland và có rất nhiều câu chuyện ma. Các tour tham quan rùng rợn được tổ chức vào mùa Halloween. Khu này thường xuyên tổ chức những sự kiện đặc biệt, trong đó có Lễ hội thể thao vùng cao Strathmore và chợ Giáng sinh.

Lâu đài Culzean

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Được thiết kế bởi Robert Adam vào cuối thế kỷ 18, Lâu đài Culzean nằm trên đỉnh vách đá và sở hữu khuôn viên rộng hơn 640 mẫu Anh, bao gồm các khu vườn, bãi biển, rừng cây, đường mòn và hai sân chơi mạo hiểm dành cho trẻ em.

Bên trong lâu đài, cầu thang hình bầu dục rộng lớn là một điểm nhấn đáng chiêm ngưỡng, trong khi tầm nhìn ra vịnh Firth of Clyde từ phòng khách hình tròn cũng vô cùng ngoạn mục.

Nội thất xa hoa và những khu vườn ấn tượng của lâu đài càng trở nên nổi bật trước khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Lưu ý rằng lâu đài, công viên và khu vườn có tường bao quanh chỉ mở cửa từ giữa tháng 3 đến tháng 10.

Nếu cảm thấy nơi này quen thuộc, rất có thể bạn đã từng thấy nó trong các bộ phim như "Nữ hoàng", "Người đàn ông đan lát" và "Người lính ngự lâm cuối cùng".

Lâu đài Dunrobin

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Tọa lạc tại vùng Cao nguyên phía Bắc và có vẻ ngoài giống như một lâu đài trong các bộ phim Disney, Dunrobin mang đến tầm nhìn ngoạn mục ra vịnh Moray Firth và vịnh Dornoch.

Khu dinh thự tráng lệ với 189 phòng này có từ thế kỷ 14 và từng là nơi ở của các Bá tước và Công tước xứ Sutherland.

Sau đó, nơi đây được sử dụng làm bệnh viện hải quân và trường nội trú dành cho nam sinh trước khi trở lại thành một điền trang gia đình.

Mở cửa đón khách từ tháng 4 đến tháng 10, khuôn viên có nhiều không gian ngoài trời, bao gồm một khu vườn kiểu Victoria được chăm sóc tỉ mỉ, lối đi ra bãi biển và một quán cà phê phục vụ các món ăn ngon.

Du khách có thể ghé thăm bảo tàng để xem các di vật khảo cổ và những bộ sưu tập khác của gia đình. Có các tour tham quan tự hướng dẫn, trong khi chương trình biểu diễn chim ưng hai lần mỗi ngày là một hoạt động thú vị khác.

Lâu đài Craigievar

Ảnh: Getty Images

Được xây dựng ban đầu vào thế kỷ 17, Lâu đài Craigievar nằm trên những ngọn đồi ở Aberdeenshire và đã trải qua nhiều lần trùng tu trong suốt những năm qua, trong đó có lần được sơn lại màu hồng nguyên bản vào đầu những năm 2000.

Nơi đây từng là nhà của gia đình quý tộc Forbes trong hơn 300 năm, trước khi được chuyển giao cho Quỹ Bảo tồn Quốc gia Scotland vào năm 1963.

Mang dáng dấp một tòa tháp hơn là một lâu đài, với những căn phòng nhỏ và cầu thang hẹp, nơi đây cũng được cho là nguồn cảm hứng của Walt Disney khi thiết kế lâu đài của Lọ Lem.

Lâu đài mở cửa cho các tour tham quan có hướng dẫn từ đầu tháng 4 đến cuối tháng 10.

Các tour được phục vụ theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước và không thể đặt trước. Khuôn viên mở cửa quanh năm, đồng thời có ba nhà nghỉ có thể đặt trước để nghỉ qua đêm.

Lâu đài Blair

Ảnh: Jonathan W. Cohen/Getty Images

Lâu đài Blair lưu giữ hơn 750 năm lịch sử Scotland, với nội thất cổ kính và nhiều hiện vật lịch sử quý giá.

Du khách sẽ bị cuốn hút bởi những phòng khách sang trọng, cầu thang kiểu Georgia và phòng thảm trang trí.

Khu vườn rộng lớn cùng những cánh rừng xung quanh bao gồm Vườn Hercules rộng 9 mẫu Anh, các ao hồ được thiết kế cảnh quan, tượng đài và vườn cây ăn quả. Vé tham quan tự túc được bán từ tháng 4 đến cuối tháng 10, trong khi các sự kiện theo mùa như hoạt động đi bộ tìm kiếm thực phẩm hoang dã sẽ được thông báo trực tuyến.

Đối với những ai muốn dành thêm thời gian khám phá lâu đài và Công viên Quốc gia Cairngorms gần đó, có khá nhiều lựa chọn lưu trú qua đêm, từ những nhà nghỉ có sức chứa lên đến 20 khách đến những lều glamping ấm cúng nép mình bên bờ sông.

Lâu đài Urquhart

Ảnh: Getty Images

Những tàn tích của Lâu đài Urquhart sừng sững bên bờ hồ Loch Ness thơ mộng.

Mặc dù phần lớn pháo đài thời Trung cổ đã bị phá hủy trong các cuộc nổi dậy của người Jacobite, những gì còn lại vẫn mang đến cái nhìn về hơn 1.000 năm lịch sử, trong đó quyền kiểm soát lâu đài liên tục đổi chủ giữa người Scotland và người Anh.

Địa điểm này mở cửa đón khách quanh năm, thu hút du khách đến thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt đẹp và khuôn viên được chăm sóc tỉ mỉ. Đừng quên ghé thăm phòng giam và chiếc máy bắn đá cỡ lớn.

Truyền thuyết về "Nessie", quái vật hồ Loch Ness, có từ thế kỷ thứ 6, và những lần nhìn thấy sinh vật này được ghi nhận gần đây nhất là vào những năm 1930.

Lâu đài thậm chí còn xuất hiện trong bộ phim "Loch Ness" năm 1996. Là chuyện bịa đặt hay sự thật? Urquhart là địa điểm hoàn hảo để chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của Scotland và tự mình đưa ra câu trả lời.

Lâu đài Cawdor

Ảnh: Dennis Barnes/Getty Images

Thuộc sở hữu và được gia đình Cawdor điều hành từ năm 1370, lâu đài vùng Cao nguyên này được nhắc đến trong vở "Macbeth" của William Shakespeare.

Nhờ không bị tấn công, Lâu đài Cawdor vẫn được bảo tồn trong tình trạng rất tốt. Những điểm đáng chú ý gồm Phòng khách với lò sưởi nguyên bản và Phòng ngủ Thảm, nơi trưng bày nhiều đồ đạc và vật dụng có từ thế kỷ 17.

Những khu vườn lịch sử đặc biệt quyến rũ vào mùa xuân. Giống như nhiều lâu đài khác ở Scotland, Lâu đài Cawdor mở cửa theo mùa từ tháng 4 đến tháng 10. Du khách cũng có thể đi bộ trên hơn 3 km đường mòn trong khuôn viên và tận hưởng một vòng chơi golf tại sân golf 9 lỗ của lâu đài.

Lâu đài Dunvegan

Ảnh: Jess Macdonald/Travel + Leisure

Tọa lạc trên bờ đá của hồ cùng tên, Lâu đài Dunvegan là nơi ở của tổ tiên gia tộc MacLeod từ thế kỷ 13.

Bên trong lâu đài, du khách sẽ tìm thấy những bức tranh và vật gia truyền có niên đại từ thế kỷ 15. Bao quanh lâu đài là khu vườn rộng 5 mẫu Anh tuyệt đẹp, với thác nước, suối và khu vui chơi dành cho trẻ em.

Quán cà phê MacLeod Tables phục vụ các bữa ăn và đồ ăn nhẹ ngon miệng, sử dụng những sản phẩm tươi ngon được trồng ngay tại chỗ. Lâu đài đẹp đến mức từng xuất hiện trên màn ảnh rộng trong bộ phim "Made of Honor".

Khu nghỉ dưỡng mở cửa từ tháng 4 đến giữa tháng 10 và có nhiều tour tham quan khác nhau.

Để có trải nghiệm thú vị, du khách có thể tham gia một trong những chuyến du ngoạn ngắm hải cẩu kéo dài 25 phút quanh hồ Loch Dunvegan.

Các chuyến đi được tổ chức theo mùa và phục vụ theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Vào tháng 2, khu vườn và quán cà phê của lâu đài mở cửa đón khách tham quan để chiêm ngưỡng những bông hoa tuyết đang nở rộ, báo hiệu mùa xuân sắp đến.

Lâu đài Inveraray

Ảnh: Getty Images

Lâu đài Inveraray là nơi ở của gia tộc Công tước xứ Argyll, dòng dõi của ông có thể truy nguyên đến Colin, Bá tước Argyll đầu tiên. Lâu đài được xây dựng bên bờ hồ Loch Fyne vào những năm 1700

Qua nhiều lần tu sửa, công trình được bổ sung tầng thứ ba và mái hình nón trên các tháp góc. Nếu cảm thấy nơi này quen thuộc, đó là vì Lâu đài Inveraray từng là ngôi nhà hư cấu "Lâu đài Duneagle" ở Scotland trong tập phim Giáng sinh năm 2012 của "Downton Abbey".

Một số phòng cũng như khuôn viên thường mở cửa cho du khách tham quan từ tháng 4 đến tháng 10. Tại Phòng Trà của lâu đài, khách có thể thưởng thức bánh nướng, súp, bánh mì kẹp và bánh ngọt được làm ngay trong bếp của lâu đài, cùng với cà phê, trà và bia.