Khám phá 10 cung đường quanh co và đẹp nhất châu Âu

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên độ dài, độ cao, số lượng khúc cua cùng mức độ phổ biến trên Google và Instagram, gợi ý những hành trình đáng trải nghiệm dành cho du khách yêu thích du lịch bằng ô tô.

Với những người đam mê du lịch đường bộ, đôi khi hành trình quan trọng không kém điểm đến. Thay vì tìm cách đến nơi nhanh nhất, nhiều du khách lựa chọn những cung đường uốn lượn qua núi non, thung lũng và những vùng nông thôn thơ mộng để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc trên đường đi.

Xu hướng này ngày càng phổ biến, khi lượng tìm kiếm toàn cầu cho cụm từ "các tuyến đường ngắm cảnh" tăng 170% trong năm qua.

Nghiên cứu mới của Avis đã xếp hạng những cung đường quanh co nhất châu Âu bằng cách phân tích chiều dài, độ cao và số lượng khúc cua của từng tuyến.

Bên cạnh các yếu tố địa hình, nghiên cứu còn xem xét số lượng hashtag trên Instagram và lượt tìm kiếm trung bình hằng tháng trên Google để đánh giá mức độ quan tâm của du khách.

Để thực hiện, nhóm nghiên cứu sử dụng bản đồ độ cong của đường và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thống kê số khúc cua, sau đó kết hợp các dữ liệu thành điểm tổng thể trên thang 100. Kết quả giúp xác định những tuyến đường có sự kết hợp nổi bật giữa địa hình quanh co, cảnh quan và sức hút du lịch.

Trong khi Val d'Orcia ở Italy, với những ngọn đồi trải dài, vùng nông thôn Tuscany thơ mộng cùng các trang trại sản xuất phô mai và nhà máy rượu vang, được đánh giá là cung đường đẹp như tranh vẽ, thì những tuyến đường dưới đây lại là lựa chọn đáng chú ý dành cho du khách thích chinh phục các khúc cua ngoạn mục.

Đèo Stelvio, Italy

Nằm trên dãy Alps, gần biên giới Thụy Sĩ, đèo Stelvio chính thức đứng đầu bảng xếp hạng những cung đường quanh co nhất châu Âu của Avis, với 88 điểm trên thang 100.

Ảnh: Damian Morys/cc by 2.0

Tuyến đường dài 35 km, đạt độ cao 2.757 m và sở hữu tới 685 khúc cua, tương đương trung bình 20 khúc cua mỗi kilomet. Địa hình uốn lượn liên tục khiến nơi đây trở thành thử thách hấp dẫn đối với những người yêu thích lái xe và khám phá các cung đường núi.

Ảnh: Justin LaBerge/cc by 2.0

Đèo Stelvio cũng có sức hút lớn trên mạng xã hội, với khoảng 68.700 hashtag trên Instagram và trung bình 74.000 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên Google.

Ảnh: jockrutherford/cc by-sa 2.0

Tuy nhiên, du khách cần lựa chọn thời điểm phù hợp nếu muốn chinh phục cung đường này. Do nằm ở độ cao lớn, đèo Stelvio chỉ mở cửa theo mùa, thường từ tháng 6 đến tháng 10, khi tuyết và băng tan, điều kiện giao thông an toàn hơn.

Đèo Furka, Thụy Sĩ

Xếp thứ hai với 86 điểm, đèo Furka là một trong những cung đường núi nổi tiếng nhất Thụy Sĩ. Tuyến đường này đặc biệt được biết đến nhờ xuất hiện trong bộ phim "Goldfinger" năm 1964 thuộc loạt phim James Bond.

Đèo Furka dài 22,5 km, nằm ở độ cao 2.429 m và có 344 khúc cua, tương đương khoảng 15 khúc cua mỗi kilomet. Những đoạn đường uốn lượn liên tiếp kết hợp với khung cảnh hùng vĩ của dãy Alps Uri và Valais tạo nên hành trình đáng nhớ cho du khách.

Ảnh: togetherinswitzerland

Từ cung đường này, người lái xe có thể chiêm ngưỡng những dòng sông băng và đỉnh núi phủ tuyết tuyệt đẹp. Sức hút của đèo Furka còn thể hiện qua khoảng 101.000 hashtag trên Instagram và trung bình 60.500 lượt tìm kiếm mỗi tháng.

Tương tự đèo Stelvio, Furka là cung đường hoạt động theo mùa, thường mở cửa từ tháng 6 đến tháng 10 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông.

Đường núi cao Grossglockner, Áo

Đứng thứ ba với 80 điểm, đường núi cao Grossglockner là một trong những hành trình ngắm cảnh nổi bật tại Áo. Tuyến đường dài 48 km, có tổng cộng 350 khúc cua, tương đương khoảng 7 khúc cua mỗi kilomet.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của cung đường là tầm nhìn hướng về Grossglockner, ngọn núi cao nhất Áo, cùng sông băng Pasterze. Những khung cảnh núi non hùng vĩ khiến tuyến đường trở thành điểm đến được nhiều người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh lựa chọn.

Grossglockner cũng có độ phổ biến đáng kể trên mạng xã hội, với khoảng 182.000 hashtag trên Instagram và 18.100 lượt tìm kiếm trung bình mỗi tháng trên Google.

Do tuyết phủ dày vào mùa đông, tuyến đường thường đóng cửa trong giai đoạn này. Khi hoạt động trở lại, du khách có thể kết hợp hành trình lái xe với những điểm dừng chân tại các cabin và nhà nghỉ dọc đường, đồng thời khám phá hệ động thực vật đặc trưng của vùng núi Alps.

Trollstigen, Na Uy

Dù chỉ dài 6 km, Trollstigen vẫn giành vị trí thứ tư với 74 điểm trong bảng xếp hạng của Avis. Đây là cung đường ngắn nhất trong nhóm được giới thiệu nhưng lại sở hữu địa hình đầy thử thách.

Trollstigen ở Na Uy tuy ngắn nhưng lại vô cùng sôi động. Ảnh: Freysteinn G. Jonsson/Unsplash

Nằm ở độ cao khoảng 850 m, Trollstigen có trung bình gần 20 khúc cua mỗi kilomet. Những đoạn đường hẹp, dốc và uốn lượn liên tục đòi hỏi người lái phải tập trung cao độ, đặc biệt tại các khúc cua tay áo.

Bù lại, hành trình mang đến khung cảnh ngoạn mục với những vịnh hẹp, thác nước và các điểm ngắm cảnh từ trên cao. Đây cũng là một trong những tuyến đường du lịch nổi tiếng tại Na Uy, thu hút đông đảo du khách yêu thích thiên nhiên.

Theo dữ liệu của Avis, Trollstigen có lượng tìm kiếm trung bình hằng tháng thấp nhất trong top 5. Dù vậy, cung đường vẫn rất đáng để trải nghiệm khi mở cửa, thường từ giữa tháng 5 cho đến khi tuyết đầu mùa xuất hiện vào mùa thu. Thời gian hoạt động cụ thể có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết.

Transalpina (DN67C), Romania

Khép lại top 5 là Transalpina (DN67C) của Romania, với 73 điểm. Được ví như một cung đường khổng lồ giữa núi non, tuyến đường này có chiều dài lên tới 148 km và đạt độ cao 2.145 m.

Transalpina sở hữu 682 khúc cua, tương đương khoảng 5 khúc cua mỗi kilomet. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và địa hình, tuyến đường còn thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội với khoảng 89.400 hashtag trên Instagram và trung bình 60.500 lượt tìm kiếm mỗi tháng trên Google.

Dọc hành trình, du khách có thể khám phá những ngôi làng cổ kính, thưởng thức các món ăn địa phương và dừng chân tại nhiều địa điểm có tầm nhìn hướng ra núi non, thung lũng. Đây cũng là cơ hội để kết hợp lái xe với các hoạt động đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành của vùng núi Romania.

10 cung đường quanh co nhất châu Âu theo bảng xếp hạng của Avis

Đèo Stelvio, Italy

Đèo Furka, Thụy Sĩ

Đường núi cao Grossglockner, Áo

Trollstigen, Na Uy

Transalpina (DN67C), Romania

Đường cao tốc Transfagarasan, Romania

Đèo Susten, Thụy Sĩ

Tuyến đường des Grandes Alpes, Pháp

Coldu Tourmalet, Pháp

Đèo Grimsel, Thụy Sĩ

Không chỉ là những tuyến giao thông nối liền các vùng đất, những cung đường trên còn mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa đặc trưng của châu Âu.

Tuy nhiên, do phần lớn nằm ở khu vực núi cao, du khách nên kiểm tra tình trạng đường và dự báo thời tiết trước khi khởi hành để có chuyến đi an toàn và trọn vẹn.