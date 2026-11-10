Khám nội tiết, tim mạch miễn phí cho người dân

Chương trình khám nội tiết miễn phí giúp người dân kiểm tra đường huyết, phát hiện sớm nguy cơ tăng đường huyết và được tư vấn chăm sóc sức khỏe phù hợp. Các dịch vụ miễn phí gồm khám, tư vấn chuyên khoa nội tiết và xét nghiệm định lượng glucose máu. Đối với chương trình khám tim mạch, người dân được miễn phí khám chuyên khoa nội tim mạch, siêu âm tim và đo điện tim (ECG), qua đó kiểm tra sức khỏe tim mạch và phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Người dân có nhu cầu tham gia có thể đăng ký trực tiếp tại quầy tiếp nhận của bệnh viện; mang theo căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục.