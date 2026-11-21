Bộ Quốc phòng vừa trả lời kiến nghị của công dân qua chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” về việc có phải tiếp tục khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm khi đã 3 lần liên tiếp không đạt tiêu chuẩn.

Công dân sinh năm 2003 cho biết, trong 3 năm liên tiếp đã chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhưng đều không đạt tiêu chuẩn. Người này đặt câu hỏi liệu có phải tiếp tục nhận lệnh và khám sức khỏe hằng năm cho đến hết độ tuổi gọi nhập ngũ hay không.

Các y bác sĩ khám sức khoẻ cho công dân trong diện tuyển chọn năm 2026. Ảnh: Thiện Tâm

Trả lời vấn đề này, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng dẫn điểm đ khoản 3 Điều 13 Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025.

Theo quy định, phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ có giá trị không quá 6 tháng kể từ ngày Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe.

Như vậy, kết quả khám sức khỏe của năm trước không có giá trị sử dụng cho năm tiếp theo. Việc công dân 3 năm liên tiếp khám sức khỏe không đạt tiêu chuẩn cũng không phải căn cứ để xác định tình trạng sức khỏe trong những năm sau đó.

Do vậy, khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công dân vẫn phải chấp hành và tham gia khám để Hội đồng khám sức khỏe khu vực kết luận tình trạng sức khỏe theo quy định.