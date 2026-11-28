Khám mắt, tặng kính cho sinh viên và người dân phường Bạc Liêu
Trong 2 ngày (28 và 29/11), Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình khám mắt, đo khúc xạ và cấp kính miễn phí cho khoảng 1.200 giảng viên, sinh viên và người dân địa phương.
Chương trình do Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp Hội Mắt kính Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau) và các đơn vị đồng hành tổ chức, bắt đầu từ sáng 28/11.
Khoảng 900 sinh viên, 100 giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Bạc Liêu và 200 người dân phường Bạc Liêu được kiểm tra sức khoẻ mắt, đo thị lực, đo khúc xạ miễn phí nhằm phát hiện sớm các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị; đồng thời được hướng dẫn lựa chọn kính phù hợp và cách chăm sóc, bảo vệ mắt trong học tập, làm việc, sinh hoạt hằng ngày.
Những trường hợp có chỉ định, đủ điều kiện sẽ được cấp kính miễn phí, ưu tiên sinh viên và người hoàn cảnh khó khăn.
Bà Đặng Nguyệt Quế, Phó Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Bạc Liêu, cho biết: "Công việc của tôi và mọi người trong phòng mỗi ngày tiếp xúc với máy tính, thiết bị điện tử ảnh hưởng đến thị lực. Chương trình này giúp chúng tôi được thăm khám mắt, bảo vệ sức khoẻ thị lực, kịp thời phát hiện sớm các vấn đề về mắt nếu có".
Cũng tham gia khám tại chương trình, sinh viên Huỳnh Anh Phong, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Bạc Liêu, chia sẻ: "Chương trình rất thiết thực với sinh viên. Việc được khám mắt và hỗ trợ kính miễn phí giúp các bạn khó khăn bớt gánh nặng chi phí, yên tâm chăm sóc sức khoẻ để học tập tốt hơn".
Hoạt động góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa các bệnh lý, tật khúc xạ về mắt trong cộng đồng; đồng thời thắt chặt sự phối hợp giữa nhà trường và các đơn vị chuyên môn trong công tác an sinh xã hội, lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kham-mat-tang-kinh-cho-sinh-vien-va-nguoi-dan-phuong-bac-lieu-a134787.html