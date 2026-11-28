Chương trình do Trường Đại học Bạc Liêu phối hợp Hội Mắt kính Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Cà Mau) và các đơn vị đồng hành tổ chức, bắt đầu từ sáng 28/11.

Đông đảo giảng viên, sinh viên và người dân đến đăng ký tham gia chương trình khám mắt, đo khúc xạ miễn phí tại Trường Đại học Bạc Liêu.

Khoảng 900 sinh viên, 100 giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Bạc Liêu và 200 người dân phường Bạc Liêu được kiểm tra sức khoẻ mắt, đo thị lực, đo khúc xạ miễn phí nhằm phát hiện sớm các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị; đồng thời được hướng dẫn lựa chọn kính phù hợp và cách chăm sóc, bảo vệ mắt trong học tập, làm việc, sinh hoạt hằng ngày.

Những trường hợp có chỉ định, đủ điều kiện sẽ được cấp kính miễn phí, ưu tiên sinh viên và người hoàn cảnh khó khăn.

Đội ngũ chuyên môn kiểm tra thị lực, đo độ khúc xạ mắt cho người dân tham gia chương trình.

Bác sĩ khám chuyên sâu, tầm soát bệnh lý về mắt.

Bà Đặng Nguyệt Quế, Phó Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính, Trường Đại học Bạc Liêu, cho biết: "Công việc của tôi và mọi người trong phòng mỗi ngày tiếp xúc với máy tính, thiết bị điện tử ảnh hưởng đến thị lực. Chương trình này giúp chúng tôi được thăm khám mắt, bảo vệ sức khoẻ thị lực, kịp thời phát hiện sớm các vấn đề về mắt nếu có".

Cũng tham gia khám tại chương trình, sinh viên Huỳnh Anh Phong, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Bạc Liêu, chia sẻ: "Chương trình rất thiết thực với sinh viên. Việc được khám mắt và hỗ trợ kính miễn phí giúp các bạn khó khăn bớt gánh nặng chi phí, yên tâm chăm sóc sức khoẻ để học tập tốt hơn".

Những trường hợp đủ điều kiện được xem xét hỗ trợ kính miễn phí, ưu tiên người hoàn cảnh khó khăn.

Người dân được nhân viên y tế tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ mắt và cấp thuốc hỗ trợ mắt miễn phí.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa các bệnh lý, tật khúc xạ về mắt trong cộng đồng; đồng thời thắt chặt sự phối hợp giữa nhà trường và các đơn vị chuyên môn trong công tác an sinh xã hội, lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm vì sức khoẻ cộng đồng./.