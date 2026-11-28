Dự báo từ tối nay (28/11) đến sáng 30/11 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 450mm. Lũ trên nhiều dòng sông có khả năng vượt báo động 3.