Khám mắt, phát thuốc miễn phí cho 120 người dân phường Hà Tiên, Tô Châu
Ngày 28/11, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang phối hợp các đơn vị khám mắt, cấp thuốc miễn phí cho 120 người dân hai phường Hà Tiên và Tô Châu (An Giang); đồng thời hỗ trợ phẫu thuật cho 15 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, các y, bác sĩ kiểm tra thị lực, khám bệnh về mắt, tư vấn cách chăm sóc và bảo vệ mắt, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tổng kinh phí gần 30 triệu đồng.
Chương trình do bệnh viện phối hợp Trạm Y tế Hà Tiên và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tổ chức.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kham-mat-phat-thuoc-mien-phi-cho-120-nguoi-dan-phuong-ha-tien-to-chau-a503710.html