Khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân quê hương cách mạng Kim Bình

Bác sĩ Bệnh viện Đông Đô khám mắt miễn phí cho người dân xã Kim Bình. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Chương trình được tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), với chủ đề “Tháng 10 nhân ái, sẻ chia hôm nay, khỏe mạnh ngày mai”, nhằm tạo điều kiện để người dân vùng cao được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại, góp phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân trên địa bàn xã Kim Bình đã có mặt tại Trạm y tế xã để đăng ký khám mắt. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Xã Kim Bình là nơi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng vào tháng 2/1951. Xã có địa hình chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Đối với người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, việc tiếp cận các dịch vụ khám, điều trị chuyên khoa, nhất là các bệnh lý về mắt tại những cơ sở y tế tuyến trên còn nhiều hạn chế.

Để triển khai chương trình, Bệnh viện Đông Đô đã huy động đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt cùng các trang thiết bị y tế hiện đại như: máy đo khúc xạ, máy đo nhãn áp, kính hiển vi cầm tay…để khám bệnh cho người dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đông Đô phát thuốc miễn phí cho người dân xã Kim Bình. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tại Trạm y tế xã Kim Bình, gần 300 người dân được các bác sĩ khám sàng lọc, đo thị lực, đo khúc xạ, đo nhãn áp, soi đáy mắt nhằm phát hiện sớm các bệnh lý thường gặp như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, mộng thịt và suy giảm thị lực do tuổi tác. Người dân còn được tư vấn phương pháp chăm sóc, bảo vệ mắt, hướng dẫn điều trị và cấp phát thuốc miễn phí theo tình trạng bệnh. Đã có hơn 100 người cao tuổi đăng ký xuống Hà Nội để phẫu thuật mắt.

Đối với những trường hợp được chỉ định phẫu thuật, nhất là bệnh nhân đục thủy tinh thể có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ “Triệu đôi mắt sáng” sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đưa đón từ địa phương đến Hà Nội để thực hiện phẫu thuật và trở về sau điều trị.

Trong giai đoạn 2022-2026, Bệnh viện Đông Đô và Quỹ “Triệu đôi mắt sáng” đã triển khai nhiều chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân được các bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đông Đô kiểm tra thị lực. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Từ quý I/2025 đến nay, Bệnh viện Đông Đô và Quỹ “Triệu đôi mắt sáng” đã thực hiện 1.278 ca phẫu thuật mắt miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 1.019 ca phẫu thuật Phaco và 259 ca trung phẫu về mắt.

Đồng chí Vũ Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Bình cho biết, chương trình khám mắt miễn phí trên địa bàn xã tiếp tục khẳng định ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa miền núi và đô thị, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm lo đời sống đồng bào vùng cao, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang và đại diện Bệnh viện Đông Đô trao tặng 30 triệu đồng cho xã Kim Bình. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tại chương trình, đại diện Bệnh viện Đông Đô và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang đã trao tặng 30 triệu đồng cho xã Kim Bình để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.