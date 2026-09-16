Khám, chữa bệnh thiện nguyện tại xã Mường Nhé và Sín Thầu

Hoạt động khám, chữa bệnh được tổ chức tại Trung tâm Y tế Mường Nhé và Trạm Y tế xã Sín Thầu. Chương trình dự kiến khám, chữa bệnh cho khoảng 1.000 người dân. Trong đó xã Mường Nhé 600 người, xã Sín Thầu 400 người. Ngay trong buổi đầu tiên, rất đông người dân đã đến khám, tư vấn và kiểm tra sức khỏe.

Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế Mường Nhé.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân được khám, tư vấn sức khỏe, phát hiện và điều trị một số bệnh thuộc các chuyên khoa nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa và y học cổ truyền. Người dân thực hiện siêu âm, điện tim, xét nghiệm, cấp thuốc miễn phí và hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Đối tượng được ưu tiên trong chương trình là người cao tuổi, người có công, người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ dưới 6 tuổi.

Qua hoạt động khám, chữa bệnh, người dân có thêm điều kiện kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm một số bệnh lý. Đồng thời, tiếp cận kiến thức cần thiết để chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) tặng quà lưu niệm đại diện Đoàn y tế huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Trước khi triển khai chương trình, Trung tâm Y tế Mường Nhé và Đoàn y tế huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam đã tổ chức gặp mặt, trao đổi về hoạt động chuyên môn, thống nhất nội dung phối hợp và tặng quà lưu niệm.

Chương trình được thực hiện từ nguồn ngân sách viện trợ, không chỉ mang đến hoạt động khám, chữa bệnh thiết thực cho người dân, nhất là các nhóm đối tượng khó khăn, mà còn góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực y tế, qua đó vun đắp quan hệ hữu nghị giữa y tế tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).