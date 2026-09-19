Khám, chữa bệnh nhân đạo cho gần 700 người dân xã Lao Bảo

Đồng chí Ly Kiều Vân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa y, bác sĩ Bệnh viện đại học Y Hà Nội và các nhà tài trợ chương trình - Ảnh: Q.N

Tại chương trình, gần 700 người dân, chủ yếu là người có công với cách mạng, hộ nghèo, người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lao Bảo đã được các y, bác sĩ Bệnh viện đại học Y Hà Nội trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, người dân còn được hỗ trợ cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe lâu dài tại địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn.

Thăm, khám sức khỏe cho gần 700 người dân xã Lao Bảo - Ảnh: Q.N

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.