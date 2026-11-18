Bên cạnh đó, lực lượng phối hợp chuyển giao chuyên môn kỹ thuật đến các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Các y, bác sỹ thăm, khám cho các trẻ khuyết tật tại bệnh viện. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Đối tượng được hỗ trợ là các trẻ bị: sứt môi, hở hàm ếch, khuyết mũi, u bướu lành tính dị tật mắt, dị tật vận động, di chứng sau bỏng, dị tật sinh dục, hậu môn, lồng ngực; dị tật tai mũi họng, khiếm thính,...

Chi phí khám, chữa bệnh được Bảo hiểm y tế thanh toán; phần chi phí cùng chi trả còn lại do Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật tài trợ toàn bộ. Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại, dụng cụ chỉnh hình và tặng quà trong quá trình điều trị.

Các y, bác sỹ thăm, khám cho các trẻ khuyết tật tại bệnh viện. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Chị Ayeeh, ở xã Mang Yang, phụ huynh của bệnh nhân H (sinh năm 2018), bị 1 khối u nhỏ trên cổ, tâm sự: Gia đình tôi rất khó khăn, cháu mồ côi cha từ nhỏ, do bị khối u trên cổ nên cháu hay bị đau đầu, đau tai, nhưng gia đình chưa có tiền để đưa cháu đi khám được, nay nhờ có chương trình này, gia đình mới có cơ hội đưa cháu đi chữa bệnh. Ở Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, cháu được các y, bác sĩ thăm khám rất tận tình, hỗ trợ đi lại, ăn ở chu đáo.

Theo bác sĩ Phan Xuân Cảnh - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai: Theo kế hoạch, chương trình sẽ trực tiếp khám và chữa bệnh cho gần 400 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, trong đó có 125 trẻ được phẫu thuật; qua đó tạo thêm cơ hội cho các em hòa nhập cộng đồng.