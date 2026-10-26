Khám, chữa bệnh BHYT: Lấy sức khoẻ và quyền lợi của Nhân dân làm trọng tâm

Các đại biểu tham dự hội nghị về công tác khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 130 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, gồm 66 cơ sở đầu mối.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4,7 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT; ước cả năm đạt gần 6,4 triệu lượt, tăng 2,97% so với năm 2025. Kết quả này góp phần chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tiến sĩ, Bác sĩ Tô Minh Nghị, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, thảo luận về công tác khám, chữa bệnh BHYT tại đơn vị.

Bác sĩ Trần Thanh Sang, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện MEDIC Hoà Hảo Cà Mau, chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khám, chữa bệnh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và quản lý hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT những tháng cuối năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, chỉ đạo về quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp cung ứng thuốc để tìm nguồn thuốc chất lượng, giá hợp lý, góp phần giảm chi phí người bệnh cùng chi trả. Các cơ sở y tế cần rà soát, đánh giá việc chỉ định cận lâm sàng và điều trị nội trú, bảo đảm phù hợp với tình trạng bệnh, tránh lãng phí nguồn lực.

Đối với việc sử dụng vật tư y tế, đồng chí Phó Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị nghiên cứu phương án tái sử dụng những vật tư được phép tái sử dụng theo quy định, với quy trình tiệt khuẩn, khử khuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đồng thời, Sở Y tế cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh phân tích, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định về khám, chữa bệnh BHYT; triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Việc quản lý, sử dụng quỹ phải bảo đảm quyền lợi người bệnh, hỗ trợ các cơ sở y tế phát triển, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chỉ định và sử dụng thuốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân mong muốn BHXH Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cà Mau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, từng bước nâng cao năng lực hệ thống y tế địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát việc cấp thẻ BHYT cho người dân; tập trung tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số phục vụ công tác khám, chữa bệnh, lấy sức khoẻ và quyền lợi của Nhân dân làm trọng tâm.

"Các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm mọi hoạt động đúng quy định pháp luật, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và sự phát triển bền vững của ngành y tế tỉnh nhà", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh./.