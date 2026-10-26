Khám, chữa bệnh BHYT: Lấy sức khoẻ và quyền lợi của Nhân dân làm trọng tâm
Sáng 26/10, đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chủ trì hội nghị về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 130 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, gồm 66 cơ sở đầu mối.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận hơn 4,7 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT; ước cả năm đạt gần 6,4 triệu lượt, tăng 2,97% so với năm 2025. Kết quả này góp phần chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Tại hội nghị, đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHYT, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khám, chữa bệnh và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT và quản lý hiệu quả quỹ khám, chữa bệnh BHYT những tháng cuối năm.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đức Hoà, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp cung ứng thuốc để tìm nguồn thuốc chất lượng, giá hợp lý, góp phần giảm chi phí người bệnh cùng chi trả. Các cơ sở y tế cần rà soát, đánh giá việc chỉ định cận lâm sàng và điều trị nội trú, bảo đảm phù hợp với tình trạng bệnh, tránh lãng phí nguồn lực.
Đối với việc sử dụng vật tư y tế, đồng chí Phó Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị nghiên cứu phương án tái sử dụng những vật tư được phép tái sử dụng theo quy định, với quy trình tiệt khuẩn, khử khuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Đồng thời, Sở Y tế cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh phân tích, đánh giá toàn diện việc thực hiện các quy định về khám, chữa bệnh BHYT; triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Việc quản lý, sử dụng quỹ phải bảo đảm quyền lợi người bệnh, hỗ trợ các cơ sở y tế phát triển, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong chỉ định và sử dụng thuốc.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương rà soát việc cấp thẻ BHYT cho người dân; tập trung tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số phục vụ công tác khám, chữa bệnh, lấy sức khoẻ và quyền lợi của Nhân dân làm trọng tâm.
"Các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm mọi hoạt động đúng quy định pháp luật, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và sự phát triển bền vững của ngành y tế tỉnh nhà", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/kham-chua-benh-bhyt-lay-suc-khoe-va-quyen-loi-cua-nhan-dan-lam-trong-tam-a133593.html