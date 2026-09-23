Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng phương thức điện tử

Trả lời: Theo Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, người tham gia BHYT có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử, căn cước gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử có tích hợp thông tin BHYT để thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Việc áp dụng phương thức điện tử trong khám, chữa bệnh BHYT giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho người dân, rút ngắn thời gian tiếp nhận khám, chữa bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ trong lĩnh vực BHYT.

*Bà Lê Thị Hoa ở xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, hỏi: Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng phương thức điện tử?

Trả lời: Theo Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu điện tử để tiếp nhận, xác thực thông tin người tham gia BHYT; bảo đảm việc khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện thuận lợi, đúng quy định, giảm tình trạng trục lợi quỹ BHYT và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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