Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân vùng biên giới

Đông đảo người dân đến khám, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa tổ chức chương trình khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số tại hai xã biên giới Thông Thụ và Tiền Phong.

Đây là hoạt động được Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An duy trì hằng năm, nhằm đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Thực hiện đo huyết áp cho người dân. Ảnh: BVCC.

Tại chương trình, người dân được khám đa chuyên khoa, siêu âm, điện tim, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều bệnh lý thường gặp như cơ xương khớp, tim mạch, tăng huyết áp, hô hấp, tiêu hóa và các bệnh lý chuyển hóa.

Khám chuyên khoa tai mũi họng cho người dân.Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, một số trường hợp có dấu hiệu bất thường nhưng chưa được thăm khám, theo dõi sức khỏe thường xuyên đã được phát hiện.

Qua khám lâm sàng và cận lâm sàng, đoàn công tác ghi nhận một số trường hợp có tổn thương hoặc dấu hiệu cần tiếp tục đánh giá chuyên sâu. Các trường hợp này được tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế chuyên khoa để tiếp tục theo dõi, chẩn đoán và điều trị khi cần thiết.

Siêu âm chẩn đoán bệnh cho người dân. Ảnh: BVCC.

Không chỉ khám bệnh và cấp thuốc, các bác sĩ còn tư vấn giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc, theo dõi sức khỏe, đặc biệt là việc chủ động thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Khám, cấp thuốc miễn phí cho 600 người dân vùng biên giới Nghệ An. Ảnh: BVCC.

Thông qua hoạt động khám, chữa bệnh tại cộng đồng, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân vùng biên giới, nhất là những người gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.