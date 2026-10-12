Khám bướu cổ cho 194 học sinh tại phường Ninh Chử

Ngày 12-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức khám bướu cổ cho học sinh và điều tra kiến thức, thực hành sử dụng muối I-ốt tại các hộ gia đình trên địa bàn phường Ninh Chử.

Theo đó, đoàn đã tổ chức khám bướu cổ cho 194 học sinh Trường Tiểu học Ninh Chử (Cơ sở 2). Qua thăm khám, không có học sinh nào của trường mắc bệnh lý này. Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa triển khai điều tra kiến thức và cách sử dụng muối I-ốt tại 12 hộ gia đình (có con dưới 5 tuổi) ở các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Khám tầm soát bệnh bướu cổ cho học sinh Trường Tiểu học Ninh Chử (Cơ sở 2).

Thông qua hoạt động khám bướu cổ cho học sinh và điều tra sử dụng muối I-ốt, ngành y tế Khánh Hòa tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá tình hình thiếu I-ốt trong cộng đồng, tạo cơ sở cho việc triển khai các hoạt động phòng, chống bướu cổ, các rối loạn do thiếu I-ốt trên địa bàn tỉnh.