Khám bệnh và tặng quà cho hơn 400 người dân xã Nhơn Mỹ
Sáng 11/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhơn Mỹ (An Giang) phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã và đoàn khám chữa bệnh Y Thiện tỉnh An Giang tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hơn 400 người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã được các y, bác sĩ thăm khám, đo đường huyết, đo điện tim, siêu âm tổng quát… để kiểm tra sức khỏe và tầm soát bệnh. Người dân còn được cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn cách phòng bệnh, nâng cao sức khỏe.
Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, ban tổ chức còn trao tặng 400 phần quà cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động là 170 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kham-benh-va-tang-qua-cho-hon-400-nguoi-dan-xa-nhon-my-a499325.html