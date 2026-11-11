Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Cảm Nhân

Tại chương trình, người dân được khám theo quy trình một chiều khép kín với 8 bước chuyên môn, từ tiếp đón, đăng ký thông tin đến kiểm tra các chỉ số sinh tồn như mạch, huyết áp, nhiệt độ, cân nặng và xét nghiệm nhanh đường huyết mao mạch.

Chương trình đã khám, tư vấn sức khỏe cho 160 người dân.

Tiếp đó, người dân được khám lâm sàng các chuyên khoa nội, ngoại, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và mắt; đồng thời thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm tổng quát, điện tim và chụp X-quang.

Trên cơ sở kết quả thăm khám, các bác sĩ tư vấn tình trạng sức khỏe, hướng dẫn phương pháp chăm sóc và điều trị phù hợp với từng trường hợp. Toàn bộ kết quả khám được cập nhật, đồng bộ lên Sổ sức khỏe điện tử thông qua ứng dụng VNeID, góp phần quản lý thông tin sức khỏe người dân thuận tiện, lâu dài.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, đội ngũ y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Đối với những trường hợp phát hiện bệnh lý nặng, vượt quá khả năng xử trí tại chỗ, đoàn công tác lập hồ sơ và hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời để tiếp tục được thăm khám, điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Chỉ trong buổi sáng, chương trình đã khám, tư vấn sức khỏe cho 160 người dân, chủ yếu là các đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cơ sở y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Cảm Nhân.