Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 1.500 người dân vùng khó khăn ở Lai Châu

Các y, bác sĩ tình nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân địa phương. (Ảnh: Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cung cấp)

Ngày 19/9, tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ tình nguyện đã khám, tư vấn sức khỏe và trao quà tặng hơn 300 người dân. Tiếp nối hành trình, ngày 20/9, tại xã Bình Lư, hơn 500 phụ nữ đã được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động; tại Trường Tiểu học Sơn Bình, hơn 600 học sinh được khám, tư vấn sức khỏe răng miệng.

Đáng chú ý, tại Trạm Y tế xã Mù Cả, đội ngũ y, bác sĩ đã không chỉ khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, mà còn mang đến 20 suất quà tặng các gia đình khó khăn, trao 500 áo ấm và 300 bánh trung thu tặng học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn.

Đoàn công tác trao áo ấm, bánh trung thu tặng học sinh xã Mù Cà. (Ảnh: Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cung cấp)

Tại Trạm Y tế xã Bình Lư, Đoàn công tác đã trao gói khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc và quà hỗ trợ cho Trạm Y tế và phụ nữ xã Bình Lư trị giá 850 triệu đồng; trao thiết bị hỗ trợ y tế cơ sở trị giá 20 triệu đồng; trao 30 phần quà tặng các gia đình, người cao tuổi, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao ghế nha khoa trị giá 120 triệu tặng lực lượng y tế tỉnh Lai Châu và kinh phí hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế trên địa bàn với tổng giá trị 150 triệu đồng...

Chương trình có sự tham gia, phối hợp của Hệ thống y tế MEDLATEC và các đơn vị liên quan, cùng đội ngũ thầy thuốc trẻ tình nguyện. Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho phụ nữ và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho học sinh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đại học Y Hà Nội và các giảng viên Trường đại học Y Hà Nội tổ chức lớp học y học cộng đồng về phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Bình.

Đông đảo người dân địa phương có mặt ở các điểm khám. (Ảnh: Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ cung cấp)

Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo môi trường cởi mở để học sinh chủ động tìm hiểu về sức khỏe sinh sản vị thành niên, trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hướng tới những lựa chọn phù hợp, lành mạnh, có trách nhiệm; đặc biệt trong việc phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bảo vệ tương lai của trẻ em vùng cao.

Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” tại Lai Châu năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện và trách nhiệm xã hội của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; góp phần huy động sự chung tay của ngành y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trong thực hiện mục tiêu mọi người dân, dù ở vùng cao, biên giới hay địa bàn còn nhiều khó khăn, đều được quan tâm, tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp và chăm sóc sức khỏe một cách kịp thời, bền vững.