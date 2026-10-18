Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân tại xã Khuất Xá

Chương trình do Công an tỉnh chủ trì, kết nối với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và vận động Nhà thuốc Pharmacity hỗ trợ cấp phát thuốc miễn phí cho người dân đến khám, tư vấn sức khoẻ.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, các y, bác sĩ đã khám nội tổng hợp, khám mắt, tai, mũi, họng, siêu âm, điện tim, tư vấn sức khỏe cho 300 người dân trên địa bàn xã. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với nhà tài trợ tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Người dân được khám, tư vấn sức khỏe tại chương trình

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế thăm hỏi, động viên người dân trong chương trình

Người dân được khám sức khỏe tại chương trình

Người dân được khám, tư vấn sức khỏe tại chương trình

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công an xã Khuất Xá, khởi công xây dựng cầu 19/8 tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa và 5 nhà văn hóa các thôn: Hải Yến (xã Công Sơn), Liên Hợp (xã Khuất Xá), Nam Quan (xã Đồng Đăng), Nà Sla và Bản Lòa (xã Cao Lộc).

Lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao tặng quà cho người dân

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể đoàn công tác, các y, bác sĩ, tình nguyện viên Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và đơn vị tài trợ đã đồng hành với Công an tỉnh thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Đồng chí bày tỏ mong muốn Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và đơn vị tài trợ sẽ tiếp tục quan tâm, dành nhiều sự hỗ trợ, đồng hành cùng Công an tỉnh Lạng Sơn và các cấp chính quyền địa phương trong các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đặc biệt là ở các khu vực vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí cũng mong muốn toàn thể bà con Nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Đại diện các đơn vị trao tặng quà cho người dân

Lãnh đạo UBND xã Khuất Xá trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Khuất Xá đã trao thư cảm ơn cho các đơn vị tài trợ, đồng hành cùng chương trình.

Chương trình khám chữa bệnh có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế với đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao ngay tại địa phương. Qua đó thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an Lạng Sơn trong công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là tại địa bàn còn khó khăn.