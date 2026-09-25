Khám bệnh, tặng quà cho 700 người cao tuổi xã Kiên Lương

Khám bệnh miễn phí và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Sáng 25/9, Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT Việt Nam (INSEE Việt Nam) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông, UBND xã Kiên Lương và Phòng khám Quốc tế Nhân Hậu (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí và trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Tại chương trình, 700 người cao tuổi được các y, bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tư vấn cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh tật. Bên cạnh đó, các đơn vị trao 700 suất quà cho người cao tuổi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thiếu tá Ninh Văn Nam, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Chông, việc đồng hành cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Biên phòng gần dân, sát dân, đồng hành và chia sẻ với nhân dân.