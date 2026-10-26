Khám bệnh, sàng lọc đột quỵ và cấp thuốc miễn phí cho người dân

Ngày 25/10, tại Hà Tĩnh, các chương trình khám, tư vấn sức khỏe cộng đồng được triển khai tại các xã Nghi Xuân, Tiên Điền và Đức Quang, hướng đến người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Tại hai xã Nghi Xuân và Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà an sinh cho gần 1.000 người dân.

PGS.TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người dân. Ảnh: Nhật Thắng.

Tham dự chương trình có PGS.TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, khám lâm sàng và sàng lọc các bệnh lý phổ biến như tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận. Người dân được tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn theo dõi bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Người dân được các y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thăm khám, cấp thuốc. Ảnh: Nhật Thắng.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, chương trình tổ chức tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ Trung tâm Y tế Tiên Điền, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở và cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Dịp này, PVEP trao gần 1.000 suất quà an sinh, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, nhằm chia sẻ khó khăn với các đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Sàng lọc nguy cơ đột quỵ cho hơn 1.000 người dân

Cùng ngày, tại xã Đức Quang, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ đột quỵ. Ảnh: TL.

Hơn 1.000 người dân được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ đột quỵ và tư vấn các biện pháp phòng bệnh. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ (29/10), đồng thời nằm trong chương trình tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam giai đoạn 2026–2030.

Tại đây, người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, sàng lọc những yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Các chuyên gia cũng hướng dẫn nhận biết dấu hiệu cảnh báo đột quỵ, kiểm soát yếu tố nguy cơ và chủ động thăm khám khi có biểu hiện bất thường.

Theo ban tổ chức, chương trình phòng, chống đột quỵ được khởi động từ tháng 10/2025. Sau một năm triển khai, chương trình đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, giúp hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp.

Thông qua các hoạt động khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe, các chương trình góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật. Ảnh: TL.

Phát biểu tại chương trình ở xã Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân cần gắn với phòng bệnh, phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ngành y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ, đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng cho Sở Y tế Hà Tĩnh. Ban tổ chức cũng trao quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Quang.

Thông qua các hoạt động khám, sàng lọc và tư vấn sức khỏe, các chương trình góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh tật, nhất là các bệnh không lây nhiễm và nguy cơ đột quỵ. Đây cũng là hướng đi thiết thực nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu, từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.