Ngày 21-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng khám bệnh chuyên khoa nhi thuộc Đoàn y, bác sĩ thiện nguyện Thanh Bình (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 400 người dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bác Ái.

Người dân được nhận quà tại chương trình.

Tại chương trình, người dân được khám tổng quát, sàng lọc các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp, nhi khoa, tai mũi họng, nội khoa… Đồng thời, được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn phòng bệnh ở người lớn tuổi, phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ và cấp thuốc miễn phí. Đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, người dân được siêu âm, đo điện tâm đồ để hỗ trợ chẩn đoán.

Ngoài ra, mỗi người dân đến khám còn được nhận một phần quà trị giá 400.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm, bánh kẹo, vở, bút và quần áo mới. Tổng trị giá chương trình thiện nguyện hơn 160 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng bảng tri ân các thành viên hỗ trợ chương trình.

Chương trình góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.